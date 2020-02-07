Sevgilinin gülü serada

Menderes İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Altun, “Yıl içerisinde üretilen güllerin yüzde 50’si şubat ayında hasat ediliyor. Kışlık güllerin tamamına yakını da Sevgililer Günü’ne yakın piyasaya sürülmektedir” dedi. Gül üreticisi Hasan Serdaş da, “Bu sene talep çok güzel. Seradaki ürünleri kesmeden sattık. Sevgililer Günü’nden sonra da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne hazırlanıyoruz. Bir demette 20 gül var. Kalitesine göre 50-100 lira arasında mezata gönderiyoruz” diye konuştu.