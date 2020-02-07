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    07.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Sevgilinin gülü serada

    Türkiye’nin önemli kesme çiçek üretim merkezlerinden İzmir’de üreticiler, Sevgililer Günü’ne kırmızı gül yetiştirmek için mesai yapıyor.

    Sevgilinin gülü serada

    Menderes İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Altun, “Yıl içerisinde üretilen güllerin yüzde 50’si şubat ayında hasat ediliyor. Kışlık güllerin tamamına yakını da Sevgililer Günü’ne yakın piyasaya sürülmektedir” dedi. Gül üreticisi Hasan Serdaş da, “Bu sene talep çok güzel. Seradaki ürünleri kesmeden sattık. Sevgililer Günü’nden sonra da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne hazırlanıyoruz. Bir demette 20 gül var. Kalitesine göre 50-100 lira arasında mezata gönderiyoruz” diye konuştu. 

    Trump zaferini böyle ilan ettiABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturması ve azil sürecinde kendisine haksızlık edildiğini savunarak, "Benim başıma gelenler başka bir başkanın başına asla gelmemeli. Başka bir başkan, bana olanları kaldırır mıydı bilmiyorum. Bence kaldıramazdı." açıklamasında bulundu.
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