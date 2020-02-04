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    04.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Sevgiliye 1.5 milyon çiçek

    Sevgililer Günü’ne az bir zaman kala, online çiçek pazarı hareketlendi. Sadece bu özel günde Türkiye genelinde internet üzerinden 1.5 milyon adet çiçek siparişi verilmesi bekleniyor. Normal zamanlarda internetten günde 45 bin adetlik satış gerçekleşiyor. Pazarın yıllık cirosal büyüklüğü ise 3.5 milyar TL civarında.

    Sevgiliye 1.5 milyon çiçek

     

    Sektörde pek çok yeni girişim de bulunuyor. Bunlardan biri de Herkesecicek.com. Şirketin kurucusu ve yöneticisi Serhan Erfidan, en uygun fiyata en güzel çiçeği ve alternatiflerini sunma hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, “Bizim sloganımız ‘çiçek almanın bahanesi mi olur’, ‘Herkese çiçek her zamana çiçek’. Hatta kendi aramızda ‘Her keseye çiçek’ de diyoruz. Sevgililer Günü’nde ise ‘Aşk Herkese Güzel’ diyoruz” dedi.

    Fiyatlar 49-199 TL arasında

    Sevgililer Günü için 49 TL ile 199 TL arasında değişen fiyatlarda, her keseye uygun aranjmanlar hazırladıklarını aktaran Erfidan, 14 Şubat’ta alışılan harika kokulu gül aranjmanlarının yanı sıra kişiye özel kutu hediyeleri de tasarladıklarını dile getirdi. Erfidan, “İçinde doğa dostu soya mumlarından leziz çikolatalara geniş yelpazeli ürünler bulunduran bu kutular, özel hissettirmek ve düşündüğünüzü göstermek için çok uygun. Ayrıca 3- 10 Şubat arasındaki alışverişlerde yüzde 10 erken sipariş avantajı da başlattık” diye konuştu.

    Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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