Sevgiliye 1.5 milyon çiçek

Sektörde pek çok yeni girişim de bulunuyor. Bunlardan biri de Herkesecicek.com. Şirketin kurucusu ve yöneticisi Serhan Erfidan, en uygun fiyata en güzel çiçeği ve alternatiflerini sunma hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, “Bizim sloganımız ‘çiçek almanın bahanesi mi olur’, ‘Herkese çiçek her zamana çiçek’. Hatta kendi aramızda ‘Her keseye çiçek’ de diyoruz. Sevgililer Günü’nde ise ‘Aşk Herkese Güzel’ diyoruz” dedi.

Fiyatlar 49-199 TL arasında

Sevgililer Günü için 49 TL ile 199 TL arasında değişen fiyatlarda, her keseye uygun aranjmanlar hazırladıklarını aktaran Erfidan, 14 Şubat’ta alışılan harika kokulu gül aranjmanlarının yanı sıra kişiye özel kutu hediyeleri de tasarladıklarını dile getirdi. Erfidan, “İçinde doğa dostu soya mumlarından leziz çikolatalara geniş yelpazeli ürünler bulunduran bu kutular, özel hissettirmek ve düşündüğünüzü göstermek için çok uygun. Ayrıca 3- 10 Şubat arasındaki alışverişlerde yüzde 10 erken sipariş avantajı da başlattık” diye konuştu.