BİST115.6420EURO6,590,13USD6,110,12ALTIN319,350,51
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Sevgiliye 3.3 milyar liralık hediye
    ABONE OL
    21.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Sevgiliye 3.3 milyar liralık hediye

    14 Şubat Sevgililer Günü’nde 3.3 milyar liralık alışveriş yapıldı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre 14 Şubat Sevgililer Günü’nde kartlı ödeme tutarı, geçen yılın aynı gününe göre yüzde 28 oranında artarak 3.3 milyar liraya yükseldi.

    Sevgiliye 3.3 milyar liralık hediye

    Geçen yıl Sevgililer Günü’nde 2.5 milyar lira olan kartlı ödeme tutarı, bu yıl yüzde 28 artarak 3.3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    14 Şubat gününde en fazla kartlı ödeme, saat 18.00-19.00 arasında gerçekleşti. Sevgililer Günü’nü içeren 8-14 Şubat haftasında kartlarla yapılan ödemelerde bir önceki haftaya göre en fazla artış, yüzde 65’le kuyumculuk sektöründe yaşandı. Bu sektörü yüzde 7’şer artışla elektronik
    eşya ve sağlık/kozmetik takip etti.

    Bakan Akar: "Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN Türk'te Hande Fırat'ın gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Akar, İdlib'le ilgili olarak, 'Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır. Yeri gelince uygulanır' dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İkinci cemre ne zaman düşecek? Cemre düşmesi nedir, ne anlama geliyor?

    İkinci cemre ne zaman düşecek? Cemre düşmesi nedir, ne anlama geliyor?

    Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

    Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

    Doğru doz ne? İşte cevabı

    Doğru doz ne? İşte cevabı

    Türkiye 'Felsefeci Atakan'ı tartışıyor! Oyun da oynamayı unutma

    Türkiye 'Felsefeci Atakan'ı tartışıyor! Oyun da oynamayı unutma

    Sıradaki Haber