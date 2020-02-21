Sevgiliye 3.3 milyar liralık hediye

Geçen yıl Sevgililer Günü’nde 2.5 milyar lira olan kartlı ödeme tutarı, bu yıl yüzde 28 artarak 3.3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.



14 Şubat gününde en fazla kartlı ödeme, saat 18.00-19.00 arasında gerçekleşti. Sevgililer Günü’nü içeren 8-14 Şubat haftasında kartlarla yapılan ödemelerde bir önceki haftaya göre en fazla artış, yüzde 65’le kuyumculuk sektöründe yaşandı. Bu sektörü yüzde 7’şer artışla elektronik

eşya ve sağlık/kozmetik takip etti.