21.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Sevgiliye 3.3 milyar liralık hediye
14 Şubat Sevgililer Günü’nde 3.3 milyar liralık alışveriş yapıldı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre 14 Şubat Sevgililer Günü’nde kartlı ödeme tutarı, geçen yılın aynı gününe göre yüzde 28 oranında artarak 3.3 milyar liraya yükseldi.
Geçen yıl Sevgililer Günü’nde 2.5 milyar lira olan kartlı ödeme tutarı, bu yıl yüzde 28 artarak 3.3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
14 Şubat gününde en fazla kartlı ödeme, saat 18.00-19.00 arasında gerçekleşti. Sevgililer Günü’nü içeren 8-14 Şubat haftasında kartlarla yapılan ödemelerde bir önceki haftaya göre en fazla artış, yüzde 65’le kuyumculuk sektöründe yaşandı. Bu sektörü yüzde 7’şer artışla elektronik
eşya ve sağlık/kozmetik takip etti.
Bakan Akar: "Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN Türk'te Hande Fırat'ın gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Akar, İdlib'le ilgili olarak, 'Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır. Yeri gelince uygulanır' dedi.