09.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Sevgiliye tekno hediye
Sevgililer Günü'nde sevgilisine teknolojik bir hediye satın almak isteyenlere Oppo seçenekler sunuyor. A Serisi ve Reno4 Serisi modelleriyle romantik anlarınızı ölümsüzleştirebilir.
Enco W51 kablosuz kulaklık ile anı size özel kılabilir, OPPO Watch ile de zamanı durdurabilirsiniz. A72 güncel fotoğrafçılığın bütün özelliklerini sunuyor. Reno4 Serisi'nde yer alan Reno4 Lite, Reno4 Pro ve Reno4 modelleri mobil fotoğrafçılık alanında yaratıcılığınızı ortaya koymanıza yardımcı olacak donanımla geliyor. Enco W51, aktif gürültü engelleme özelliğine sahip.
"Çay içerken" üstündeki çatı iki sokak öteye uçtuBursa'nın Osmangazi ilçesinde, kuvvetli lodostan dolayı bir apartmanın çatısı koparak iki sokak uzağa uçtu. Apartman sakini Mustafa Dilek, olay sırasında binanın çatı katında çay içtiğini söyleyerek,"Vidalar yerinden kopmaya başladı ilk başta. O sırada ellerimi ve yüzümü kapatıp korunmaya çalıştım. Çok korktum. Bir anda rüzgar geldi, kopardı" dedi.