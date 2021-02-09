Sevgiliye tekno hediye

Enco W51 kablosuz kulaklık ile anı size özel kılabilir, OPPO Watch ile de zamanı durdurabilirsiniz. A72 güncel fotoğrafçılığın bütün özelliklerini sunuyor. Reno4 Serisi'nde yer alan Reno4 Lite, Reno4 Pro ve Reno4 modelleri mobil fotoğrafçılık alanında yaratıcılığınızı ortaya koymanıza yardımcı olacak donanımla geliyor. Enco W51, aktif gürültü engelleme özelliğine sahip.