MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Sevgiliye tekno hediye
ABONE OL
09.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Sevgiliye tekno hediye

Sevgililer Günü'nde sevgilisine teknolojik bir hediye satın almak isteyenlere Oppo seçenekler sunuyor. A Serisi ve Reno4 Serisi modelleriyle romantik anlarınızı ölümsüzleştirebilir.

Sevgiliye tekno hediye

 

Enco W51 kablosuz kulaklık ile anı size özel kılabilir, OPPO Watch ile de zamanı durdurabilirsiniz. A72 güncel fotoğrafçılığın bütün özelliklerini sunuyor. Reno4 Serisi'nde yer alan Reno4 Lite, Reno4 Pro ve Reno4 modelleri mobil fotoğrafçılık alanında yaratıcılığınızı ortaya koymanıza yardımcı olacak donanımla geliyor. Enco W51, aktif gürültü engelleme özelliğine sahip.

    "Çay içerken" üstündeki çatı iki sokak öteye uçtuBursa'nın Osmangazi ilçesinde, kuvvetli lodostan dolayı bir apartmanın çatısı koparak iki sokak uzağa uçtu. Apartman sakini Mustafa Dilek, olay sırasında binanın çatı katında çay içtiğini söyleyerek,"Vidalar yerinden kopmaya başladı ilk başta. O sırada ellerimi ve yüzümü kapatıp korunmaya çalıştım. Çok korktum. Bir anda rüzgar geldi, kopardı" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: Kastamonu'da korkutan orman yangını! Mahalleye sıçradı

    Son dakika: Kastamonu'da korkutan orman yangını! Mahalleye sıçradı

    Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!30 Ağustos detayı...

    Borcunu yapılandıran herkesi ilgilendiriyor!30 Ağustos detayı...

    İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

    İşte sosyal medya kullanıcılarının siyasi tercihleri

    Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi! İstanbul'da korkutan görüntüler

    Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi! İstanbul'da korkutan görüntüler

    Sıradaki Haber