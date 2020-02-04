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    04.02.2020 - 12:06 | | Foreks

    Sevindiren rakam! Yeni inşaat işleri siparişleri 16 puan arttı

    Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından  dikkatle izlenen aylık sektör raporunu açıkladı. ‘Türkiye İMSAD Ocak  2020 Sektör Raporu’na göre, TÜİK inşaat sektörü güven endeksi 2020  yılına çok önemli bir artış ile başladı. Geçen yılı kademeli ve  sınırlı bir artış ile kapatan sektörün güven endeksi yeni yılın ilk  ayında 15,6 puan birden arttı. 2019 yılında kademeli ve kırılgan bir  artış gösteren yeni inşaat işleri siparişlerinde de sıçrama yaşandı.

    Sevindiren rakam! Yeni inşaat işleri siparişleri 16 puan arttı

    Yeni inşaat işleri siparişleri ocak ayında, bir önceki aya göre 16  puan yükseldi. İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Malzemesi
    Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan ‘Ocak 2020  Sektör Raporu’nda şu tespitler yer aldı: TÜİK inşaat sektörü güven  endeksi yeni yılın ilk ayında bir önceki aya göre 15,6 puan arttı.  Böylece güven seviyesi 2018 yılı Ağustos ayı seviyesinin de üzerine  çıktı. İnşaat sektörünün yeni yıla başlarken daha ümitli olduğu  görüldü.

    İnşaat işleri mevcut seviyesi 2019 yılı boyunca kademeli bir artış  eğilimi içinde oldu. Böylece yılsonunda mevcut iş seviyesi 2018  Ağustos ayı iş seviyesine göre yüzde 20’ye yakın artış gösterdi.  Mevcut inşaat işleri seviyesi yeni yılın ilk ayında ise bir önceki aya  göre 0,1 puan geriledi. Mevsimsellik ile inşaat işlerinin yavaşladığı  ocak ayında mevcut inşaat işlerinin büyük ölçüde korunmuş olması  önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Yeni alınan işler, mevcut  işleri desteklemeye başladı. Ekonomideki toparlanma da inşaat  sektöründeki işlere gecikmeli olarak olumlu katkı sağladı.

    Yeni alınan inşaat işleri seviyesi 16 puan birden arttı

    İnşaat sektöründe alınan yeni iş siparişleri 2020 yılı Ocak ayında  önemli bir sıçrama gösterdi. 2019 yılında kademeli ve kırılgan bir  artış gösteren yeni inşaat işleri siparişleri ocak ayında, bir önceki  aya göre 16 puan birden arttı. Böylece bir aylık bu artış ile yeni iş  siparişleri 2018 Ağustos ayı yeni işler sipariş seviyesine ulaştı.

    Planlı kentsel dönüşüm ve güçlendirme riskleri azaltır

    Türkiye’de kentsel dönüşüm planı çerçevesinde dönüştürülmesi  gereken 6,7 milyon konuttan, öncelikli olarak tespit edilen 1,5 milyon  konutun dönüşümünün 5 yıl içerisinde acilen gerçekleştirilmesi  hedefleniyor. Bu çerçevede 100 bini İstanbul'da olmak üzere her yıl  300 bin konutun dönüşümü sağlanmış olacak. Ekim 2019 sonuna kadar bu  yapı stoku içinden 152 bin konutun ihalesi yapıldı, 115 bin konut da  tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı, 2023 yılına kadar Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile her  yıl 300 bin konutun en az yüzde 10 ila 15'ini dönüştürecek. Böylece Bakanlık 5 yılda 200-250 bin konutun dönüşümünü sağlayacak.

    Riskli ilan edilen alanlardaki bina sayısı: 616 bin 270

    Riskli alanlarla ilgili yürütülen çalışmaların 2019 yılı sonu  envanterine göre  riskli alan ilan edilen il sayısı 2019 yılında 53  oldu. Riskli ilan edilen alan sayısı, iptal edilen 10 alan dahil 240’a  ulaştı. 2019 sonunda bu alanlarda yer alan yapı sayısı 286 bin 640,  riskli alandaki bağımsız birim sayısı 616 bin 270 ve riskli alanda  ikamet eden nüfus sayısı 2 milyon 15 bin 205 olarak tespit edildi. Riskli alanın yüzölçümü 12 bin 818 hektar olarak belirlendi. 240 adet  riskli alanın 185’inde kendi belediyesinin, 4’ünde TOKİ’nin, 10 alanda  ise maliklerin uygulama yapmasına yönelik yetkilendirme yapıldı. Geriye kalan 31 alanda doğrudan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  tarafından uygulamalar gerçekleştiriliyor. Ayrıca 10 adet Riskli Alan  ilanına karşı iptal kararı verildi.

    Türkiye’de nüfusun yüzde 71’i deprem riski ile karşı karşıya

    Yenilenen güncel Türkiye deprem riski haritasına göre Türkiye'nin  coğrafi olarak yüzde 66'sı deprem riski altında bulunuyor. Nüfusun ise  yüzde 71’i deprem riski altındaki alanlarda ikamet ediyor. Son bir  asırda 6 ve üzerinde yaşanan 56 deprem ile 80 binin üzerinde vatandaş  hayatını kaybetti. Bu çerçevede deprem odaklı bir kentsel dönüşüm,  mekânsal planlama, şehir planlaması ve yapılaşma gerekli bulunuyor. İnşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisinin de bu sürece katkı ve  uyum sağlaması gerekiyor.

    HDP binası önünde eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştuBingöl'den gelerek Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan baba Metin ve anne Necla Açan, güvenlik güçlerine teslim olan oğullarına 4 yıllık hasretin ardından sarıldı.
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