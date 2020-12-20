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20.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Siber Güvenlik Haftası 21-25 Aralık arasında

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesinin düzenlediği Siber Güvenlik Haftası, 21-25 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Siber Güvenlik Haftası 21-25 Aralık arasında

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, etkinlik, SSB ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin himayesinde, Sanayi ve Teknoloji ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının desteğiyle organize edilecek.

Zirve de yapılacak

Etkinliğin açılışı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, SSB Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve Ulaştırma ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak.

Koronavirüs salgını dolayısıyla kısıtlı katılımla gerçekleştirilecek açılış töreninde, yerli siber güvenlik ekosistemine katkı sağlayan kamu temsilcilerine ödülleri takdim edilecek, kamu kesiminin temsilcileriyle özel oturum düzenlenecek.

Etkinliğin ilk 2 gününde Milli Siber Güvenlik Zirvesi gerçekleştirilecek. Zirve, kamu ve özel sektör ile akademi dünyasının temsilcilerini bir araya getirecek, yerli siber güvenlik ekosistemine katkı sağlayacak önemli isimleri ağırlayacak. “Yerli ve milli siber güvenlik” temasıyla gerçekleştirilecek zirveye farklı sektörlerin önde gelen isimlerinden 50’ye yakın konuşmacı katılacak.

 

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