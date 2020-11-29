'Siber saldırı 3 kat arttı'

E-ticaret siteleri için siber güvenlik alanında faaliyet gösteren PCI Checklist Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Kıvanç Harputlu, bankaların ve ödeme sistemcilerinin, globalde her yıl yüzde 23 oranında artan üye işyeri risklerini yüzde 35 oranında düşürdüklerini söyledi. Harputlu, şöyle devam etti:

“Siber saldırganların finans ve sigorta sektöründeki motivasyonları yüzde 90, e-ticarette yüzde 99.. Bu da kötü niyetli kişilerin kart verisine ulaşma amaçlı saldırılarında e-ticareti açıkça hedef aldığını gösteriyor. Saldırıların yüzde 75’i şirket dışından kişilerce gerçekleştiriliyor.”