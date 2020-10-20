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    HaberlerEkonomi Haberleri Şifa kaynağı! Üretimi her geçen gün artıyor
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    20.10.2020 - 18:08 | | DHA

    Şifa kaynağı! Üretimi her geçen gün artıyor

    Isparta'nın Gönen ilçesinde üretimi her geçen gün artan hünnap meyvesinin pazarı büyüyor. Her ağaçtan 20 kilogram hünnap elde edilirken, kilosu 10 liradan satışa sunuluyor.

    Şifa kaynağı! Üretimi her geçen gün artıyor

    Tüm dünyada lezzet ve şifa kaynağı olarak bilinen, Gönen'de de yetiştiriciliği yapılan hünnap meyvesinin hasat zamanında yüzler gülüyor. Hünnap meyvesinin üretimi eylül ayı sonunda başlayan hasat ekim ayı ortalarına kadar devam ediyor. İlçede önemli bir alternatif ürün haline gelen hünnap, yetiştiriciler tarafında kısa sürede benimsenerek üretimi giderek artıyor. 

    Isparta ikliminin uygun olması, hastalık ve zararlısının az olması, 3. yılda verime başlaması ve 6. yılda maksimum verime ulaşması küçük aile işletmeleri için hünnap yetiştiriciliğini avantajlı hale getiriyor. 1 dekar alana 30 hünnap fidan dikilip, ağaç başına yaklaşık 20 kilo ürün elde edilirken, bölgede yaklaşık 50 dekar alanda üretimi yapılan hünnap bitkisinin pazarının giderek büyüdüğü ve ürünün kilosunun ortalama 10 TL'den satıldığı kaydedildi.

    Şifa kaynağı Üretimi her geçen gün artıyor


    Hünnap meyvesinden sirke, ezme, pekmez ve hünnap kurusu da yapılırken, bu şekilde katma değeri artırılarak daha yüksek fiyatlara satılıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yakından takip edilen hünnap meyvesinin üretim alanı ve veriminin artırılması için bilgilendirme ve saha çalışmaları devam ediyor. 

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