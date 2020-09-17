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    HaberlerEkonomi Haberleri Sıfır enerji bina devri
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    17.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Sıfır enerji bina devri

    ‘Sıfır Enerji Binalar’a dönüşümü hızlandırmak hedefiyle 23 - 27 Eylül’de gerçekleşecek Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Sanal Forumu ZeroBuild Forum’20’de, dünyadan ve Türkiye’den 150’ye yakın uzman bir araya gelecek.

    Sıfır enerji bina devri

     

    Ülke ekonomisi, birey ekonomisi, enerji tasarrufu ve çevre için sıfır enerji binalara dönüşümde yapılması gerekenlerin paylaşılacağı, enerji ve yapı sektörüne, yönetimlere, uygulayıcılara, üniversitelere bir yol haritası sunmayı hedefleyen ZeroBuild Forum’20’de; Kanada’dan Japonya’ya, Norveç’ten Malezya’ya 35 ülkeden 41 yabancı konuşmacı bilgi paylaşımında bulunacak. Forum www.zerobuild.org sayfasından yapılacak ücretsiz kayıt ile takip edilebilecek.

    İzmir'de alacak verecek kavgası kanlı bittiİzmir'in Konak ilçesinde M.F.Ö. (37), 300 lira alacaklı olduğu ileri sürülen Fırat A.'yı (24), çıkan tartışmanın ardından tabanca ile ateş açtı. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, M.F.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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