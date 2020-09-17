Sıfır enerji bina devri

Ülke ekonomisi, birey ekonomisi, enerji tasarrufu ve çevre için sıfır enerji binalara dönüşümde yapılması gerekenlerin paylaşılacağı, enerji ve yapı sektörüne, yönetimlere, uygulayıcılara, üniversitelere bir yol haritası sunmayı hedefleyen ZeroBuild Forum’20’de; Kanada’dan Japonya’ya, Norveç’ten Malezya’ya 35 ülkeden 41 yabancı konuşmacı bilgi paylaşımında bulunacak. Forum www.zerobuild.org sayfasından yapılacak ücretsiz kayıt ile takip edilebilecek.