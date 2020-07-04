04.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Şifrelere dijital güvenlikle koruma
Turkcell’in müşterilerine interneti daha güvenli şekilde kullanabilmeleri için sunduğu Dijital Güvenlik Servisi’nin artık e-posta, sosyal medya hesabı, web siteleri, uygulama ve servislerde kullanılan şifrelere yönelik sızıntı taraması da yaptığı duyuruldu. Turkcell’den yapılan açıklamada, “Servis, kullanıcıları geçmişteki şifre sızıntıları konusunda bilgilendirirken, yeni şifre ele geçirme girişimlerinde de SMS ve e-posta ile uyarıyor” denildi.
Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, “Kovid-19 sürecinde evlerinde kalan müşterilerimizin online geçirdikleri sürelerde büyük artış yaşandı. Bu artış, siber güvenlik konusundaki risklerin de aynı oranda büyümesine neden oluyor. Dijital Güvenlik Servisi’mizle bu riskleri minimuma indiriyoruz” diye konuştu.
Aylık 2.49 TL
Açıklamada verilen bilgiye göre, Turkcell aboneleri GUVENLIK yazıp 2200’a SMS atarak aylık 2.49 TL karşılığında bu servisten faydalanabiliyor.
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