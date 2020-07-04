Şifrelere dijital güvenlikle koruma

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, “Kovid-19 sürecinde evlerinde kalan müşterilerimizin online geçirdikleri sürelerde büyük artış yaşandı. Bu artış, siber güvenlik konusundaki risklerin de aynı oranda büyümesine neden oluyor. Dijital Güvenlik Servisi’mizle bu riskleri minimuma indiriyoruz” diye konuştu.

Aylık 2.49 TL

Açıklamada verilen bilgiye göre, Turkcell aboneleri GUVENLIK yazıp 2200’a SMS atarak aylık 2.49 TL karşılığında bu servisten faydalanabiliyor.