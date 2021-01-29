MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Sigara içmeyene 2 gün ek izin veriyor
ABONE OL
29.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Sigara içmeyene 2 gün ek izin veriyor

Pharmactive İlaç örnek bir projeye imza atıyor. Firma ‘Duman Yok, İzin Var’ projesini hayata geçirerek sigara kullanmayan çalışanlarının yıllık izinlerine 2 gün idari izin ekliyor. Proje 2021 yılı itibariyle fabrika, merkez ve saha olmak üzere tüm lokasyonlardaki çalışan gruplar için uygulamaya konuldu. Çalışanlar, yöneticileri ile koordineli olarak istedikleri zaman 2 günlük ek idari izinlerini kullanabilecekler

Sigara içmeyene 2 gün ek izin veriyor

Pharmactive İnsan Kaynakları Müdürü Filiz Kaner, yıllık ek 2 gün idari izin verilmesi kararının şirketin yönetim kurulunda alındığını belirterek, “Uygulamadan ülke genelindeki yaklaşık 900 personelimizin tümü faydalanabilecek. 2021 yıllık izinlerini hak ettikleri tarihte 2 gün ek idari izinlerini de kullanma hakkı kazanacaklar” dedi.

Sağlık önemli

Filiz Kaner, “İnsan sağlığı için çalışan bir şirket olarak, çalışanlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Uygulama esaslarını çalışanlarımızla paylaştık. Çalışanlarla karşılıklı güven ortamında projeyi sürdürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Balıkesir'de işçi servisi tırla çarpıştıBalıkesir'in Bandırma ilçesinde, işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Adım cuma namazı kılınışı...

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Adım cuma namazı kılınışı...

On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

Üretici de tüketici de şikayetçi

Üretici de tüketici de şikayetçi

Son dakika... Firarilerin ocakbaşı sefası! Ortak oldular

Son dakika... Firarilerin ocakbaşı sefası! Ortak oldular

Sıradaki Haber