Sigara içmeyene 2 gün ek izin veriyor

Pharmactive İnsan Kaynakları Müdürü Filiz Kaner, yıllık ek 2 gün idari izin verilmesi kararının şirketin yönetim kurulunda alındığını belirterek, “Uygulamadan ülke genelindeki yaklaşık 900 personelimizin tümü faydalanabilecek. 2021 yıllık izinlerini hak ettikleri tarihte 2 gün ek idari izinlerini de kullanma hakkı kazanacaklar” dedi.



Sağlık önemli



Filiz Kaner, “İnsan sağlığı için çalışan bir şirket olarak, çalışanlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Uygulama esaslarını çalışanlarımızla paylaştık. Çalışanlarla karşılıklı güven ortamında projeyi sürdürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.