29.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Sigara içmeyene 2 gün ek izin veriyor
Pharmactive İlaç örnek bir projeye imza atıyor. Firma ‘Duman Yok, İzin Var’ projesini hayata geçirerek sigara kullanmayan çalışanlarının yıllık izinlerine 2 gün idari izin ekliyor. Proje 2021 yılı itibariyle fabrika, merkez ve saha olmak üzere tüm lokasyonlardaki çalışan gruplar için uygulamaya konuldu. Çalışanlar, yöneticileri ile koordineli olarak istedikleri zaman 2 günlük ek idari izinlerini kullanabilecekler
Pharmactive İnsan Kaynakları Müdürü Filiz Kaner, yıllık ek 2 gün idari izin verilmesi kararının şirketin yönetim kurulunda alındığını belirterek, “Uygulamadan ülke genelindeki yaklaşık 900 personelimizin tümü faydalanabilecek. 2021 yıllık izinlerini hak ettikleri tarihte 2 gün ek idari izinlerini de kullanma hakkı kazanacaklar” dedi.
Sağlık önemli
Filiz Kaner, “İnsan sağlığı için çalışan bir şirket olarak, çalışanlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Uygulama esaslarını çalışanlarımızla paylaştık. Çalışanlarla karşılıklı güven ortamında projeyi sürdürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.