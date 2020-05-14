BİST100.1590.00EURO7.540.09USD6.97-0.03ALTIN384.680.40
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Sigarada maktu vergiye zam
    ABONE OL
    14.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Sigarada maktu vergiye zam

    Sigara ve tütün ürünlerinde asgari maktu vergi tutarı yüzde 17.18 artırıldı. Kararla, bir paket sigaradan alınan asgari ÖTV tutarı 9 lira 13 kuruş olurken, en düşük paket sigara fiyatının da 13.5 liraya yükselmesi bekleniyor.

    Sigarada maktu vergiye zam

    Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarındaki artışa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, sigaranın asgari maktu ÖTV tutarı, yüzde 17.18 artışla 0.3899 liradan 0.4569 liraya yükseltildi. Karara göre, sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0.4539 lira olarak korundu.

    Kararla, bir paket sigaradan alınan maktu vergi tutarı 9 lira 13 kuruş oldu. Vergi tutarının artırılmasının ardından, KDV ve nispi vergiyle birlikte, yaklaşık 13.5 liradan ucuz sigara olmayacak. Kararın özellikle, düşük fiyat bantındaki markaları etkilemesi bekleniyor.

    Köpeğe çarpıp şarampole devrilen araçtaki 3 kişi yaralandıErzincan'da bir köpeğe çarpınca kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ABD Acil Durum Yönetim Kurumu Başkanı'ndan Türkiye'ye yardım teşekkürü

    ABD Acil Durum Yönetim Kurumu Başkanı'ndan Türkiye'ye yardım teşekkürü

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Başvuran alıyor!

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Başvuran alıyor!

    Bilim Kurulu Üyesi tahminini açıkladı!

    Bilim Kurulu Üyesi tahminini açıkladı!

    Sağlık Bakanı Koca Türk Dil Bayramı'nı kutladı

    Sağlık Bakanı Koca Türk Dil Bayramı'nı kutladı

    Sıradaki Haber