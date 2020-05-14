Sigarada maktu vergiye zam

Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarındaki artışa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, sigaranın asgari maktu ÖTV tutarı, yüzde 17.18 artışla 0.3899 liradan 0.4569 liraya yükseltildi. Karara göre, sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0.4539 lira olarak korundu.

Kararla, bir paket sigaradan alınan maktu vergi tutarı 9 lira 13 kuruş oldu. Vergi tutarının artırılmasının ardından, KDV ve nispi vergiyle birlikte, yaklaşık 13.5 liradan ucuz sigara olmayacak. Kararın özellikle, düşük fiyat bantındaki markaları etkilemesi bekleniyor.