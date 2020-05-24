24.05.2020 - 09:56 | | AA
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna atama
Sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesine dair görevleri yürütmek üzere kurulan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığına Türker Gürsoy atandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkilendirilen söz konusu kurumun başkan ve üyeleri belli oldu.
Buna göre, kurumun başkanlığına Türker Gürsoy, ikinci başkanlığına Ali Ersoy, üyeliklerine ise Ender Şenol, Fatih Küçükcan, Rifat Vefa Murteza getirildi.
İstanbul bayram sabahına sessiz uyandıCorona virüs (COVİD-19) salgını ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nda bayram namazının kılınmayacağı duyurulmuştu. Önceki gece 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması da başlamıştı. Her bayram sabahı İstanbul’da dolup taşan Eyüp Sultan ve Sultanahmet camilerinde bu sabah bayram namazı kılınmadı. Namaz saatinde camilerden tekbir sesleri yükseldi.