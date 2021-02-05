Siirt battaniyesi dünyaya açıldı!

Geçmişi 300 yıla dayanan Siirt battaniyesi, "tarım ve hayvancılık" alanında pilot üniversite seçilen Siirt Üniversitesi (SİÜ) tarafından aslı korunarak üretiliyor.

SİÜ Siirt ve Yöresi El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren atölyede, Türk Standardları Enstitüsünce (TSE) belirlenen standartlarda ustaların elinde ilmek ilmek dokunan yöreye özgü battaniye, yurt dışından da talep görüyor.

Atölyede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üretilen battaniye, sipariş üzerine birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Yeni motilerle modernize edilen battaniye, yurt dışına tanıtım amaçlı da gönderiliyor.

SİPARİŞ ÜZERİNE ÜRÜN İHRACATI

Siirt ve Yöresi El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Muhammed Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaybolmaya yüz tutan el sanatlarını yeniden hak ettiği değere kavuşturmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Nihat Şındak'ın da desteğiyle yürüttükleri çalışma ile TSE standartlarıyla ürettikleri ürünleri ihraç edebilir kriterlere kavuşturduklarını belirten Keskin, ürünlerin orijinalliğini koruduklarını bildirdi.

"Belçika, Fransa, İsveç, Amerika ve Katar'a sipariş üzerine ve tanıtım amaçlı ürün ihraç ettik. Örneğin Fransa'daki bir şatonun salonu için 36 metrekarelik sipariş verilmişti. Bu, ebat bakımından Siirt battaniyesinde bir rekordur." diyen Keskin, salgın sonrası ihracatı sürdüreceklerini belirtti.

Keskin, üniversite olarak, gerçekleştirdikleri bu çalışmalarda ticari amaç kaygılarının bulunmadığına dikkati çekerek, amaçlarının bu ürünü orijinal haliyle gelecek nesillere aktarmak, bu meslekle uğraşan sanatkarlara katkı sunmak olduğunu kaydetti.

Merkezde stajyer öğrencilere de zaman zaman eğitim desteği sunduklarını dile getiren Keskin, bugüne kadar 20'ye yakın ustaya da sertifika verdiklerini bildirdi.

Atölyede faaliyet yürüten dokuma ustalarından Hüseyin Tekin, 25 yıldır bu işi sürdürdüğünü, Siirt battaniyesinin gelişimi için elinden gelen çabayı gösterdiğini söyledi.

Merkezdeki çalışmalarla bu ürünü çok daha iyi yerlere taşıdıklarını dile getiren Tekin, "Siirt battaniyesinin ham maddesi tiftik. Tiftiği ayıklayıp, renklere ayırıyoruz. Bükme işleminden sonra yıkayıp kurutuyor, ip haline getiriyoruz. Daha sonra bu ipleri tezgahlarda ilmek ilmek dokuyoruz." dedi.

"PORTRE, LOGO GİBİ ÇALIŞMALAR DA YAPIYORUZ"

31 yıllık usta Adnan Evin de dededen kalma mesleği sürdürdüklerini belirtti.

Bu sanatı biraz daha geliştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Evin, "Portre, logo gibi çalışmalar da yapıyoruz." diye konuştu.