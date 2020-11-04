85,80BİST1.1510.00EURO9.81-0.25USD8.41-0.01ALTIN515.230.17
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Sıkılaştırma adımına devam
    ABONE OL
    04.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Sıkılaştırma adımına devam

    Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde gerçekleştirilen altın/döviz karşılığı swap işlemlerinde uygulanan faiz oranı AA’nın edindiği bilgiye göre yüzde 11.75 seviyesinden yüzde 13.25 seviyesine yükseltildi.

    Sıkılaştırma adımına devam

    Mevcut durumda TCMB tarafından kendi bünyesinde bir hafta vadeli kotasyon yöntemiyle ve 1 - 3 - 6 ay vadeli geleneksel yöntemli ihalelerle swap işlemleri gerçekleştiriliyor. İlave olarak TCMB BIST Swap Piyasası’nda da kotasyon swap piyasasında uyguladığı faiz oranları ile uyumlu şekilde swap işlemleri gerçekleştiriyor.

    Analistler, sistemin fonlama ihtiyacı içerisinde önemli bir paya sahip olan swap işlemlerinde uygulanan faiz oranının artırılmasını para politikasında sıkılaştırma yönünde atılan adımların devamı niteliğinde olduğunu belirtti.

    Öte yandan dün dolar/TL 8.54 TL’yi gördükten sonra 8.47 civarına geriledi.

    New Yorklular seçimi Times Meydanı'nda takip ediyorABD'de Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçimleri yapılıyor. New Yorklular seçimi Times Meydanı'nda takip ediyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... İzmir'de nefesler tutuldu! Acı haberi AFAD verdi

    Son dakika... İzmir'de nefesler tutuldu! Acı haberi AFAD verdi

    Milyonları ilgilendiriyor! O parayı geri alabilirsiniz…

    Milyonları ilgilendiriyor! O parayı geri alabilirsiniz…

    'Mavi ay değil dolunay kritik'

    'Mavi ay değil dolunay kritik'

    Gamze’nin ölümünde bilinmeyen 6 saat

    Gamze’nin ölümünde bilinmeyen 6 saat

    Sıradaki Haber