Silikon Vadisi eve taşınıyor!

Sosyal medya devi, çalışanlarını salgın nedeniyle mart ayında eve göndermişti. Facebook sayfası üzerinden çalışanlarıyla canlı bağlantı kuran Zuckerberg, ortak bir ofiste çalışma gereksinimini yeniden değerlendirdiklerini dile getirerek, “Bu dönemde uzaktan çalışmanın büyüyen bir trend olmasını bekliyorum” dedi.

Facebook’un yaptığı hazırlıklara göre, 10 yıl içinde şirketin 48 binden fazla personelinin yarısı evden çalışacak.



Facebook uygulamaya yeni işe aldığı kıdemli mühendislere uzaktan çalışma izni vererek başlayacak. Daha sonra mevcut çalışanlardan olumlu performans gösterenler evden çalışma izni başvurusunda bulunabilecek.



Radikal kararlar...



Zuckerberg’in duyurusu, sosyal medya platformu Twitter’da alınan benzer kararları hatırlattı. Geçen hafta Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey şirket personelinin istediği süre boyunca evden çalışmasına izin verileceğini söyledi. Teknoloji devi Google da çalışanlara yıl sonuna kadar evden çalışma izni verdi. Snapchat’ın üreticisi Los Angeles merkezli Snap’te ise eylül ayına kadar evden çalışılacak.



Teknoloji çevreleri bu gibi kararları Silikon Vadisi’nin iş kültüründe radikal bir değişiklik olarak görüyor. Yaratıcılığın kişiler arası iletişimle doğduğuna inanan teknoloji firmaları bugüne kadar çalışanlarını dev ofislerde bir araya getiriyordu.



Kaliforniya’daki Silikon Vadisi’ndeki Apple, Google ve Facebook’un merkezleri ile Seattle’daki Amazon merkezi bu fikri yansıtan yapılar. Ücretsiz restoran ve servis hizmeti sunan Silikon Vadisi şirketleri, çalışanları olabildiğince işinin başında tutuyordu.



Gizlilik ne olacak?



Şimdi teknoloji istihdamının Silikon Vadisi, Seattle ve New York gibi pahalı yerlerden kaçabileceği konuşuluyor. Tabii, maaşlar da çalışanların yaşamayı seçtiği yerlerdeki maliyetlere göre ayarlanacak. Teknoloji devi Apple’da ise birçok çalışan ürün gizliliği endişesi taşıyan donanım mühendisleri. Apple’ın Silikon Vadisi’ndeki merkezi en az haziran ayına kadar kapalı durumda.



Ancak New York Times’ın haberine göre yeni şirketler, uzaktan işgücü yönetmekte zorlanabilir. Silikon Vadisi’nde dev bir yetenek havuzu bulunduğuna da dikkat çeken gazete çoğunlukla Silikon Vadisi ve San Francisco’da bulunan yatırımcıların da, yatırım yaptıkları şirketleri yakınlarında istediklerine dikkat çekti.