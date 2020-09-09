‘Sinemada KDV indirimi kalıcı olsun’

Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin ardından 16 Mart’ta kapılarını kapatan sinemalar, 1 Temmuz itibarıyla açıldı. Sinemalar salgın önlemleri kapsamında oturma düzenini değiştirirken, düşük kapasiteyle hizmet vermeye başladı. Pandemi etkisiyle izleyici sayısı azalırken, gelirler de düşüyor. Bu nedenle sektör temsilcileri, 2020 yılı sonuna kadar yüzde 1 olan geçici KDV indiriminin kalıcı olmasını istiyor. Yanı sıra eğlence vergisi için de benzer bir önlem alınmasını talep ediliyor.

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) Genel Sekreteri Fevzi Genç, sinemaların düşük kapasiteyle hizmet verdiğine vurgu yaparken, “Salonların hepsi açılmadı. Tenet filmi bizim için göstergeydi. Ancak o da maalesef beklenen rakamların çok altında açılış yaptı. Vizyonda 10 civarında film var fakat bazıları ikinci vizyon oluyor” dedi.

‘Sabitlenmeli’

İçerik problemi yaşandığını dile getiren Genç, “Yaz ayları bizim için ters sezon. Özellikle yerli yapımcılar sıfır riskle yürümek istiyor. Film çekimi çok az. Gişeleri hareketlendirecek olan filmlerin seti de etkilendi” ifadelerini kullandı.

2019 yılında da sektör olarak ‘mısır’ sorunu nedeniyle düşüş yaşadıklarını kaydeden Genç, şöyle devam etti: “Geçici KDV indirimi getirildi; yüzde 1 olarak uygulanıyor. Bunun kalıcı olmasını istiyoruz. Filmi yüzde 8 ile satıp, yüzde 18 ile alıyorduk. Alış-satış KDV’sinin eşit olmasını istiyoruz. Yüzde 1’e sabitlenebilir. Ciro üzerinden yüzde 10 olan eğlence vergisi de ödüyoruz. Bunun da sektöre ağır geldiğini söyleyebiliriz.”

CGV Mars Cinema Group COO’su Nurdan Ulu Horozoğlu, salgınla mücadele kapsamında alınan önlemlere ilişkin, “Koltuğun önü, arkası, sağı ve solu boş olacak şekilde seyirciler arasında en az iki koltuk boş bırakılıyor. Yüzde 60 kapasiteyle hizmet veriyoruz. Seans aralarında riske karşı 30 dakikalık ara veriliyor” dedi. Horozoğlu, bilet fiyatlarına zam yapılmadığını, her yeni vizyona giren film ile dolulukların arttığını söyledi.

976 milyon liralık gişe hasılatı

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2019’da 150 yerli, 262 yabancı film vizyona girdi. Yerli film izleyici sayısının 33.7 milyon olduğu 2019’da toplam izleyici sayısı 59.4 milyona ulaştı. Türk sineması 2019’da 976 milyon liralık gişe hasılatı ile bugüne kadar en yüksek değeri yakalarken yerli filmlerin gişe hasılatı 531 milyon lira olarak gerçekleşti. 439 sinema kompleksinin yer aldığı Türkiye’de 2 bin 846 sinema perdesi ve 332 bin 141 koltuk bulunuyor.

‘Eğlence’ katkı verir

Sinema sektörüne KDV indiriminin büyük katkısı olacağını dile getiren Nurdan Ulu Horozoğlu, “Eğlence vergisine ilişkin benzer bir önlemin, vergilendirmenin temel amacı olarak, ekosistemin normalleşmesi açısından tüm sektöre büyük bir yardım sağlayacağına inanıyoruz” dedi.