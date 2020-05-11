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    11.05.2020 - 08:40 | | AA

    Sınırlamalar kalkarken Asya borsaları yükseldi

    Küresel düzeyde birçok ülkede Covid-19 pandemisi kaynaklı sınırlamalar kalkarken, Asya - Pasifik bölgesindeki hisse senedi borsaları yeni haftaya yükselişlerle başladı.

    Sınırlamalar kalkarken Asya borsaları yükseldi

     

    Borsaların yükselişinde, Japonya hükümetinin, Covid-19 pandemisinden en çok etkilenen kesimlere verdiği destekleri artırmak için yeni paket hazırladığı yönündeki haberler de etkili oldu.

    Nikke'nin haberine göre, bir süre önce 240 milyar dolarlık bir destek paketini açıklayarak uygulamaya başlayan Japonya, şimdi de yalnızca küçük ve orta ölçekli işletmeleri hedefine alan bir kamu-özel sektör ortak fonunun oluşturulması için harekete geçti.

    Habere göre, söz konusu tamamlayıcı kaynak paketi Haziran ortasına kadar hazırlanmış olacak. Bu gelişmelerin etkisiyle Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 1.42, Çin'de de Shanghai Composite Endeksi yüzde 0.23, Shenzhen Composite Endeksi yüzde 0.20 yükseldi.

    Hong Kong Borsası'nın temel Enedeksi Hang Seng de yüzde 1.97, Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 0.29 percent ve Australya'da S&P/ASX Endeksi yüzde 0.50 yükseldi.

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