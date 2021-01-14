Sinop'ta kestane rekoltesi olumsuz etkilendi

Zor ve meşakkatli bir sürecin ardından kestane hasadını tamamlayan üreticiler, rekoltede yaşanan düşüş nedeniyle umduğunu bulamadıkları bir sezonu geride bıraktı.



Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, AA muhabirine, kuraklığın, kestane üretimini olumsuz etkilediğini söyledi.



Geçen sezon 400 ton civarında kestane rekoltesi elde edilen bölgede, bu yıl bunun 210 ton civarında düştüğüne işaret eden Koca, "Sadece rekolte değil, yağmur yağmadığı için kalitede de sıkıntı yaşandı." dedi.



Yağmur ve karın kestane için ilaç niteliği taşıdığını vurgulayan Koca, "Maalesef bu sezon kurak geçti. Hal böyle olunca rekoltemiz yarı yarıya azaldı. Tabii bunun yanında kestane gerektiği kadar su alamadığı için gelişemedi. İnşallah gelecek sezon için böyle bir sorunla karşılaşmayız." diye konuştu.



Koca, az olan kestanede kilogram fiyatının 30 liraya kadar yükseldiğini kaydetti.