BİST118.0420.00EURO7.900.53USD6.830.26ALTIN407.951.03
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Şirket kuruluşlarına ilişkin imza beyannamesi esaslarında değişiklik
    ABONE OL
    22.07.2020 - 08:30 | | AA

    Şirket kuruluşlarına ilişkin imza beyannamesi esaslarında değişiklik

    Şirket kuruluşlarına ilişkin yabancı ülke makamlarınca düzenlenen imza beyanlarının, Türk konsolosluğuna onaylatılması ve noter onaylı olarak Türkçe çevirisiyle ticaret sicil müdürlüklerine verilmesi gerekecek.

    Şirket kuruluşlarına ilişkin imza beyannamesi esaslarında değişiklik

    Ticaret Bakanlığının Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Tebliğle, şirket kuruluş ve ticari işletme açılışı işlemlerinde ticaret sicili müdürlüklerine ibrazı zorunlu imza beyannamelerinin düzenlenmesine ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı.

    Buna göre, yabancı ülkede bulunan yetkili kimselerin imza beyanı, imzalarının o ülkedeki Türk konsolosluğu ya da o ülke mevzuatı uyarınca yetkili makamlarca onaylanmasıyla düzenlenebiliyor.

    Değişiklikle, yabancı ülke makamlarınca düzenlenen imza beyanlarının, Türk konsolosluğundan veya 'Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi' hükümlerine göre onaylatılması ve noter onaylı Türkçe çevirisiyle ticaret sicil müdürlüklerine verilmesi zorunlu hale getirildi. 

     

    Pınar Gültekin'i öldüren cani tutuklandıGelen son dakika haberine göre; Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren zanlı, tutuklandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika...Milli Eğitim Bakanlığı'nın planı hazır! Haftada 3 gün, 20 saat ders

    Son dakika...Milli Eğitim Bakanlığı'nın planı hazır! Haftada 3 gün, 20 saat ders

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Pazar tatili...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Pazar tatili...

    Ali Köse- Cübbeli Ahmet Hoca canlı yayında konuştu

    Ali Köse- Cübbeli Ahmet Hoca canlı yayında konuştu

    2020 Kurban Bayramı tarihleri... Kurban Bayramı ne zaman ayın kaçında?

    2020 Kurban Bayramı tarihleri... Kurban Bayramı ne zaman ayın kaçında?

    Sıradaki Haber