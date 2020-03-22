BİST 85.7960,70EURO7,020,29USD6,550,14ALTIN315,271,69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Şirketler veriyi uzaktan yönetecek
    ABONE OL
    22.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Şirketler veriyi uzaktan yönetecek

    Turkcell, geliştirdiği çözümlerle uzaktan erişim imkanlarını kullanarak her türlü duruma karşı önlemini alıyor. Bu alanda 2 milyar TL yatırım yapan firma, şirketlere ve kamu kurumlarına bulut ve veri merkezi hizmetleriyle tamamen kendi kendilerine ve uzaktan yönetebildikleri çözümler sunuyor.

    Şirketler veriyi uzaktan yönetecek

    Sanal veri merkezi hizmetiyle, mekandan bağımsız veri merkezi yönetimi sağlıyor. İş sürekliliği ve yedekleme servisleriyle de şirketler 7/24 kesintisiz hizmet alarak çalışmalarını evden de sürdürebiliyor.

    Uzaktan veri yönetiminin şirketler için büyük önem taşıdığını belirten Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, “Bu süreçte Turkcell olarak bir yandan iş sürekliliğini sağlamak bir yandan da müşterilerimizin yanında olarak onları hayata bağlamak bizim en büyük önceliğimiz. Bireysel müşterilerimizin yanı sıra şirketlerimize ve kamu kurumlarımıza sunduğumuz en kritik hizmetlerimizden biri olan veri merkezi işimizde tüm önlemleri önceden almış olmamız bugün onlara kesintisiz hizmet sunmamızda önemli rol oynuyor” dedi.

    Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İzmir'de otomobilin çarptığı 2 kişi öldü

    İzmir'de otomobilin çarptığı 2 kişi öldü

    İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

    İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

    Hayat ne zaman normale dönecek?

    Hayat ne zaman normale dönecek?

    Yeni infaz düzenlemesi nasıl olacak?

    Yeni infaz düzenlemesi nasıl olacak?

    Sıradaki Haber