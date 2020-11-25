Şirketlere ‘İran riski’ uyarısı

Ticaret Bakanlığı, ABD’nin İran’a uyguladığı ambargo konusunda Türk şirketlere, “Yaptırım ihlali nedeniyle ABD üzerinden geçen para transferlerinize el konulabilir” uyarısıda bulundu.



Bakanlık hazırladığı rehber aracılığıyla ABD’de İran’a karşı alınan 1. ve 2. faz ambargo kararlarına ilişkin şirketlere bilgilendirmede bulundu.

“İnsani ticaret” kapsamındaki gıda, ilaç, tıbbi cihaz, hijyen ve temizlik ürünlerinin ambargo dışında olduğu belirtilen rehberde, buradaki istisnalara dikkat çekilerek, “Örneğin gıda hammaddesi satılan İranlı firma, bu ürünü işleyip ihraç ediyor ve döviz elde ediyorsa işleminiz yaptırım kapsamına girebilir. İran’a satılan nihai ürün halindeki otomobil veya otobüs yaptırım kapsamında değildir. Bununla birlikte, bu ürünü İran ordusuna satarsanız yaptırım kapsamına alınabilirsiniz. Örneğin lastik fabrikaya satılmaz, nihai tüketiciye satılırsa serbesttir” denildi.



El konabilir



İran’a Türkiye’nin taraf olduğu bir yaptırım olmadığı vurgulanan rehberde, “İran’la iş yaparken yaptığınız işlem yasaldır” denildi. Buna karşın yapılan işlemlerin, firma için riskler doğurabileceğine işaret edilen rehberde, birincil yaptırımlarla ABD’lilerin ve çoğunluk hissesinin ABD’lilerde olduğu şirketlerin hedef alındığı bildirildi. İkincil yaptırımların ise Türkiye’deki kişi ve şirketlerin de içinde olduğu 3. tarafları hedef aldığı belirtilerek, “SWIFT sisteminde dolar kullanımı, şirketin ABD sistemlerini kullanarak (internet sitesinin domain ve hostingi bile olabilir) bu işlemleri yapması durumunda birincil yaptırımlara tabi kılınır. Yaptırım ihlali nedeniyle ABD üzerinden geçen para transferlerinize el konulabilir veya işlemi yapmaktan ABD’li finansal kuruluş imtina eder veya parayı göndericiye iade eder” uyarısı yapıldı.



‘Bilmiyordum’ mazeret değil



Malın ikinci bir şirket üzerinden İran’a gönderilmesi konusunda da uyarıda bulunulan rehberde, “ABD, ilk veya ara satıcının son kullanıcı kontrolünü hem Türkiye’de hem İran’da yapmasını beklemekte, İran’la iş yapan firmalardan basiretli bir tüccar gibi davranmasını istemekte, ‘bilmiyordum’ mazeretine sığınmasını kabul etmemektedir” denildi.



‘Banka hesabı açamazsın’



40 bin dolarlık tek bir işleme de yaptırım uygulanabileceğine dikkat çekilen rehberde, “Bir firmanın yaptırıma tabi tutulması, en iyi ihtimalle firmanın ve ortaklarının banka hesabı açamayacak, dolayısıyla ticari faaliyeti sürdüremeyecek duruma gelmesidir. İran’la ticareti sürdürmek imkansız değildir. Yaptırımlar ticareti durdurmaz, sadece riskini ve maliyetini artırır” ifadesi kullanıldı.



Sarraflık (değerli metal vb. alım satımı) kanalı ile alım satım konusunda da uyarıların yer aldığı rehberde, “Sarraflık mekanizmasının bölgede yaygın bir şekilde kullanıldığı bilinmektedir. ABD’li yaptırım otoritelerinin sarraflık mekanizmasının kullanılmaması için çok ciddi uyarıları bulunmaktadır. Bu uyarıların göz ardı edilmesi durumunda gerçek veya tüzel kişilere yönelik yaptırım ihtimali ortaya çıkmaktadır” vurgusu yapıldı.



‘Dolar kullanmayın’



ABD’nin İran yaptırımlarını takibinde en önemli kanalın SWIFT olduğu bildirilen rehberde, “Dolayısıyla hiçbir şekilde dolar kullanılmaması gerekli” denildi.