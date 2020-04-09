Şirketlere uyarı: İhtiyatlı olun

Bakanlıktan TOBB’a yönelik yapılan duyuruda, koronavirüsün toplum sağlığına ve ekonomik hayata ciddi tehdit oluşturduğu hatırlatıldı. İhtiyatlılık politikası gereği olarak, şirketlerin mevcut özkaynak yapılarının korunması için önlem alması istenen yazıda, şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin bu yılki genel kurul toplantılarındaki nakit kâr payı dağıtımı kararlarında, geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi istendi. Yazıda, kâr payı dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem kârının yüzde 25’ini aşmaması ile yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi de istendi. Kamunun iştiraki olan şirketler, yazıdaki tedbirin kapsamı dışında tutuldu.