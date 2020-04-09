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    HaberlerEkonomi Haberleri Şirketlere uyarı: İhtiyatlı olun
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    09.04.2020 - 07:00 | | MİTHAT YURDAKUL Ankara

    Şirketlere uyarı: İhtiyatlı olun

    Koronavirüse karşı ekonomik tedbirler kapsamında, Ticaret Bakanlığı şirketlere “ihtiyatlı olun” uyarısı geldi. Bakanlık şirketlerden, özkaynak yapılarının korunması için, geçmiş yıl kâr payının dağıtılmaması, kâr payı dağıtımının 2019 kârının yüzde 25’ini aşmamasını istedi.

    Şirketlere uyarı: İhtiyatlı olun
    MİTHAT YURDAKUL Ankara

    Bakanlıktan TOBB’a yönelik yapılan duyuruda, koronavirüsün toplum sağlığına ve ekonomik hayata ciddi tehdit oluşturduğu hatırlatıldı. İhtiyatlılık politikası gereği olarak, şirketlerin mevcut özkaynak yapılarının korunması için önlem alması istenen yazıda, şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin bu yılki genel kurul toplantılarındaki nakit kâr payı dağıtımı kararlarında, geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi istendi. Yazıda, kâr payı dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem kârının yüzde 25’ini aşmaması ile yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi de istendi. Kamunun iştiraki olan şirketler, yazıdaki tedbirin kapsamı dışında tutuldu. 

    Bakan Koca sosyal medyadan duyurduSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hizmete açıldığını bildirdi.
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