Sisal Şans'tan yeni oyun! 'Ev Kazan' başlıyor...

Sisal Şans'tan yapılan açıklamada, "Oyun severlere hayallerindeki evi kazanma fırsatı sunacak olan Sisal Şans, yeni oyunuyla oyunculara Türkiye’nin 81 ilindeki hayal kurduğu herhangi bir evi satın alma şansı verecek" denildi ve Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan "Ev Kazan"da büyük ikramiyenin en az 1 milyon TL olacağı belirtildi.

Sisal Şans'tan yapılan açıklamada, "Farklı bir şans oyunları deneyiminin yaşandığı yepyeni bir dönem başlatan Sisal Şans, yeni oyunu 'Ev Kazan' ile oyun severlere Türkiye’nin 81 ilindeki hayalini kurduğu herhangi bir evi satın alma şansı sunacak. Oyun sever dilerse kazandığı ikramiye ile mevcuttaki ev kredisini de kapatabilecek" denildi ve şu bilgiler verildi:

Yeni bir şans güvercini aileye katılıyor

"Yepyeni bir reklam kampanyası ile Mart ayı sonunda oyun severlerle buluşacak olan 'Ev Kazan', Türkiye’de şans oyunları pazarında ilk olma özelliği de taşıyor. Ev hayallerine giden yolda oyun severlere; karşılığı nakit olacak şekilde ev kazandırma fırsatı sunan yeni oyun, yepyeni bir heyecan yaşatacak."

Büyük ikramiye en az 1 milyon TL

Salı ve Cuma günleri haftada iki kez gerçekleşecek "Ev Kazan" çekilişlerinde büyük ikramiye en az 1 milyon TL olacak! "Oynamaya, şansa, eğlenceye yeniden başlayacağız" sloganıyla faaliyetlerine devam eden Sisal Şans kazandırmaya devam edecek.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri Dünya Piyango Birliği (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.