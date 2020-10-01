Şişecam’dan Polatlı’ya 1 milyar lira yatırım

Şişecam’dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Türkiye’deki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.



Şişecam özellikle yurt içi pazar talebi paralelinde üretim kapasitesinde artışa yönelik olarak Ankara’nın Polatlı ilçesindeki düzcam üretim tesisinde hayata geçirdiği yıllık 240 bin ton üretim kapasitesine sahip olan ikinci fırınla Türkiye’deki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.

Şişecam’ın yaklaşık 1 milyar TL yatırım yaptığı yeni fırını, 2 Ekim’de ateşlenerek devreye alınacak.



Ahmet Kırman, yeni yatırımının Türkiye’deki düzcam pazarı için önemini vurguladı. Küresel salgının yarattığı belirsizlik ortamına rağmen yatırımlarına aralıksız devam ettiklerini ve ülke ekonomisi için değer yaratmayı sürdürdüklerini aktaran Kırman, Polatlı’daki yeni fırın yatırımının Türkiye’nin geleceğine olan güvenin bir göstergesi olduğunu belirtti.