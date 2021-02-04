Şişecam’ın satışları 21 milyar TL’yi aştı

Şişecam’dan yapılan açıklamaya göre, bu dönemde toplam satışları içerisindeki uluslararası satışlarının payı yüzde 60 seviyesinde gerçekleşt. Şişecam’ın yıl sonu toplam yatırımları yaklaşık 1.9 milyar TL oldu.

Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Kırman, “2020 yılında konsolide net satışlarımız 21.3 milyar TL seviyesine ulaşırken, 685 milyon dolar tutarındaki ihracat gelirimizle ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettik” dedi.