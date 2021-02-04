04.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Şişecam’ın satışları 21 milyar TL’yi aştı
Dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla küresel bir oyuncu olan Şişecam’ın 2020 yılında konsolide net satışları 21.3 milyar TL seviyesine ulaştı.
Şişecam’dan yapılan açıklamaya göre, bu dönemde toplam satışları içerisindeki uluslararası satışlarının payı yüzde 60 seviyesinde gerçekleşt. Şişecam’ın yıl sonu toplam yatırımları yaklaşık 1.9 milyar TL oldu.
Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Kırman, “2020 yılında konsolide net satışlarımız 21.3 milyar TL seviyesine ulaşırken, 685 milyon dolar tutarındaki ihracat gelirimizle ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettik” dedi.
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