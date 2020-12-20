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20.12.2020 - 17:28 | | AA

Sivas'ta 60 dönüme kurulan jeotermal serada sebze yetiştirilecek

Sivas'ta Sıcak Çermik bölgesinde 60 dönüm arazi üzerine kurulan jeotermal serada yetiştirilecek ürünler için ilk fideler dikildi.

Sivas'ta 60 dönüme kurulan jeotermal serada sebze yetiştirilecek

Bölgede 1 yıl önce inşasına başlanan ve yaklaşık 40 milyon liraya mal olan jeotermal suyla ısıtılacak 60 dönümlük cam seraya 120 bin domates fidesinin dikimi gerçekleştirildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve eski Sivas Belediye Başkanı iş insanı Sami Aydın, seraya ilk domates fidelerini dikti.

Sivas'ın çok büyük bir değer kazandığını aktaran Ayhan, şöyle konuştu: "Çok yüksek bir teknoloji ve ufuk açan hizmeti Sivas'a kazandıran firmamızı cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. Beni en çok heyecanlandıran projelerden birisi olduğunu söyleyebilirim. Her alanda Sivas gelişiyor ama tarım alanında bambaşka bir gelişme var. Sivas'ın tarımda çok iyi bir ivme kazandığını söyleyebilirim. Termali sadece sağlık turizmi açısından değil, görsel ve kültürel amaçla kullanıyoruz. Burası, bölgeye adeta ayrı bir katma değer kattı. İnşallah ilimiz bu güzelliklerle adından söz ettirecek."

Seranın Sivas'a vizyon açacağını dile getiren Bilgin ise modern, dünya çapında bir serayı Sivas'a kazandırdığı için Sami Aydın'a teşekkür etti.

Sivas'ta güzel gelişmeler olduğunu belirten Bilgin, "İçerisinde bulunduğumuz bu Çermik Bölgesi yıllardır şifa dağıtıyordu. Yapılan bu sera projesi ile inşallah Sivas bir küme olacak." dedi.

Sami Aydın da Sivas'ta bir ilki başararak termal akıllı sera projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Böyle bir tesisin ilk fide dikimini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Aydın, "Sivas'ta ilk sera projesi burası, akıllı bir sera. Sıcak Çermik suyu, bugüne kadar sağlık için şifayken bundan sonra tarım için de şifa olacak." ifadelerini kullandı.

Sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan fide dikiminde, protokol üyeleri tek tek dezenfektan kabininden geçerek sera alanına alındı.

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