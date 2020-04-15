BİST97.632-0,93EURO7,490,09USD6,840,42ALTIN377,34-0,37
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri SOCAR ilk çeyrekte 1,9 milyon ton petrol üretti
    ABONE OL
    15.04.2020 - 10:42 | | AA

    SOCAR ilk çeyrekte 1,9 milyon ton petrol üretti

    Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın yılın ilk çeyreğinde petrol üretimi 1,9 milyon ton, doğal gaz üretimi 1,8 milyar metreküp oldu.

    SOCAR ilk çeyrekte 1,9 milyon ton petrol üretti

    Şirketten yapılan açıklamaya göre, ocak-mart döneminde ülkenin doğal gaz üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 10 milyar metreküpe ulaştı. Söz konusu dönemde, petrol üretimi ise 9,3 milyon ton oldu.

    SOCAR tarafından işletilen sahalardan üretimde bazı yükselişler görülse de ülkenin ortalama petrol üretimindeki gözetimli düşüş 2020'nin ilk çeyreğinde de devam etti.

    Söz konusu dönemde, şirketin kendi işlettiği sahalardan petrol üretimi 1,9 milyon ton, doğal gaz üretimi 1,8 milyar metreküp olarak hesaplanırken, ham petrol ihracatı 5,4 milyon ton ve gaz ihracatı 3,5 milyar metreküp olarak gerçekleşti. Gaz tüketimi ise 4,1 milyar metreküple, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artış gösterdi.

    Yılın ilk çeyreğinde, şirketin petrol ve petrokimya ürünleri ihracatı da 534 bin tona ulaştı. Bu dönemde, yaklaşık 94 bin ton metanol ve 43 bin ton üre ihraç edildi. SOCAR Polymer de, 49 bin tondan fazla polimer ürünü üretti ve bu üretimin yaklaşık yüzde 89'u ihraç edildi.

    Açıklamaya göre, SOCAR'ın ilk çeyrek üretim verilerinde ana farkedilir değişiklik, şirketin yerli rafinerilere daha fazla petrol ve doğal gaz yönlendirmesi oldu. Bu nedenle, ihracat daha çok kimyasal ürünler şeklinde gerçekleştirildi.

      Corona denetiminde ilginç diyalog: “Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?"Okmeydanı’da corona virüs tedbirleri kapsamında marketleri denetleyen polis ve zabıta ekipleri, iş yeri sahiplerini bilgilendirerek etiket fiyatlarını kontrol etti. Denetim esnasında dışarıda maskesiz dolaşan bir genci durduran polis “Ben Suriyeliyim” diyen gence, “Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?” cevabını vererek caddeden uzaklaştırdı.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Son dakika... Jetler havalandı! Teröristlere ağır darbe...

      Son dakika... Jetler havalandı! Teröristlere ağır darbe...

      Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

      Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

      Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

      Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

      Sivas'ta feci olay! Polis memuru yaşamını yitirdi

      Sivas'ta feci olay! Polis memuru yaşamını yitirdi

      Sıradaki Haber