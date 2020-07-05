Soğanda fiyat istikrarı için depo yatırımı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, TK Sera AŞ’nin mevsimsel şartlar, dış etkenler, arz-talep dengesizliğinden kaynaklı piyasa dalgalanmalarına çözüm oluşturmak adına birçok yeni yatırım planladığını belirtti. Poyraz, sürdürülebilir tarımsal üretimi ve üretim alanlarını genişletmeyi amaçladıklarını anlattı.



5 bin metrekare

Geçen yıl kış sezonunda özellikle patates ve soğan fiyatları üzerinden spekülatif hareketlerle hem üreticilerin hem de tüketicilerin mağdur edildiğini hatırlatan Poyraz, bunun tekrar etmemesi için planlamalar yaptıklarını anlattı.

Poyraz, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talep ve destekleriyle TK Sera AŞ ile gerekli adımları attıklarını belirterek, “Bu kapsamda Ankara Polatlı 2. OSB’de 37 bin metrekare arazi üzerinde 5 bin metrekare kapalı alana sahip olacak soğan depolama ve işleme tesisi inşaatına başladık. Eylül ayında hizmete girmesi planlanan tesisin, 2021 yılında kapalı alan kapasitesinin 20 bin metrekareye çıkarılmasını planladık” dedi.

Sözleşmeli üretim

TK Sera AŞ’nin seracılığın yanında sözleşmeli üretim de yaptıracağına dikkati çeken Poyraz, patates, soğan ve örtü altı yaş sebzede pilot uygulamaların başladığını söyledi.