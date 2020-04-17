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    HaberlerKoronavirüs Haberleri Sokağa çıkma yasağı öncesi akın ettiler! Yüzlerce metre kuyruk oluştu
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    17.04.2020 - 13:08 |

    Sokağa çıkma yasağı öncesi akın ettiler! Yüzlerce metre kuyruk oluştu

    Bursa'da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar yüzlerce metre et kuyruğu oluşturdu.

    Sokağa çıkma yasağı öncesi akın ettiler! Yüzlerce metre kuyruk oluştu

    Korona virüs tedbirleri kapsamında bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 2 gün sokağa çıkamayıp ihtiyaçlarını karşılamayacak olan vatandaşlar, yasak öncesi kasaplara hücum etti. Et tedarikini yapmak isteyen vatandaşlar kasaplarda yüzlerce metre kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar saatlerce et alabilmek için kuyrukta bekledi.

    Sokağa çıkma yasağı öncesi akın ettiler Yüzlerce metre kuyruk oluştu

    UZUN ZAMANDIR KUYRUKTA BEKLİYORUZ

    Sokağa çıkma yasağı olacağı için ihtiyaçlarını temin etmek için sokağa çıktıklarını ifade eden vatandaşlar, "Hafta sonu 2 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Biz de ihtiyaçlarımızı karşılamak için alışverişe çıktık. Uzun zamandır kuyrukta bekliyoruz" dediler.

    Sokağa çıkma yasağı öncesi akın ettiler Yüzlerce metre kuyruk oluştu

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