Sokağa çıkma yasağı sonrası onlar da hizmeti durdurdu!

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İstanbul'da hizmet veren online alışveriş uygulamaları, sokağa çıkma yasağının ilk gününde sipariş dağıtımlarını sürdürdü.

Öğleden sonra gelen açıklamalarda, online alışveriş hizmetlerinin durdurulduğu ve pazartesi gününe kadar sipariş alınmayacağı ifade edildi.

Nevzat Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Olmadı, açık tutamadık Banabi’yi. Pazar gecesi 24:00’da tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın." dedi.

GETİR SİPARİŞLERİ DURDURDU

Getir de sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bugün saat 13:00 itibarıyla sipariş almayı durdurduk. 14:00 itibarıyla depolarımızı kapatıyoruz.

Pazartesi sabahı görüşmek üzere."