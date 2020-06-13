Sokakta çalıştırılan 20 bin çocuğa ulaşıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye’nin çocuk işçiliğiyle mücadele çalışmalarının başarıyla sürdüğünü belirterek, “1999’da yüzde 10.3 olan çocuk işçi oranı, 2019’da yüzde 4.4’e düştü” dedi. Sokakta çalıştırılan çocuklar konusuna özel önem verdiklerini ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:

“Çocukların sokakta çalıştırılması ya da dilendirilmesinin önlenmesi konusunda başlattığımız uygulama ile meslek elemanlarımızdan oluşan 139 mobil ekiple, bugüne kadar 20 bin 274 çocuğa ulaştık. Aile odaklı yürüttüğümüz çalışmalarla çocuklarımızı ve ailelerini sağlık, eğitim ve sosyal yardım gibi hizmetlerden yararlandırıyoruz. Yapılan çalışmalar kapsamında, bu çocuklarımızdan 5 bin 402 çocuk hakkında eğitim, danışmanlık ve sağlık tedbirleri aldık. 5 bin 461 çocuğumuzun ailesini sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığıyla veya SED hizmetimiz ile sosyo-ekonomik olarak destekledik. 12 bin 25 çocuğumuzun ailesine yönelik rehberlik hizmeti verdik.”