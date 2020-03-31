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    HaberlerEkonomi Haberleri Şok’tan adrese ücretsiz teslimat
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    31.03.2020 - 07:00 |

    Şok’tan adrese ücretsiz teslimat

    Şok Marketler’in online market servis uygulaması Cepte Şok, tüm Türkiye’de adrese teslimat hizmetine başladı. Uygulama ile tüm siparişler aynı gün içerisinde ücretsiz olarak teslim ediliyor. Ayrıca, ‘Siparişini ver, istediğin saatte mağazadan al’ seçeneği de devam ediyor.

    Şok’tan adrese ücretsiz teslimat

    Cepte Şok’ta süt ürünlerinden şarküteriye, kahvaltılıktan yemeklik malzemelere, kişisel bakımdan, ev ve yaşam kategorilerine kadar tüm ürünler sunuluyor. Kullanıcılar, ‘Haftanın Fırsatları’ ve ‘Kampanyalar’ bölümlerinden de mağazalardaki güncel fırsat ürünlerine ulaşabiliyor.

    ‘Marketle aynı fiyata’

    Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel, Cepte Şok uygulamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

    “Toplum olarak içinde bulunduğumuz bu zor dönemde bu hizmeti başlatmanın bizim için anlamı büyük. İnsanların güvenilir gıdaya ulaşması için 30 bin çalışanımız ve iş ortaklarımızla birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Onlara da ayrıca teşekkürlerimi sunarım. Toplumumuzun kendisini rahat hissetmesi için üzerimize düşen görevleri yapmaya çalışıyoruz. Bu nedenle Şok Marketler olarak adrese teslimat hizmetini başlattık. Müşterilerimizin evden çıkmadan online olarak sipariş verdiği ürünleri marketlerimizle aynı fiyatlardan ücretsiz olarak adreslerine teslim ediyoruz.”

    5 bin yeni istihdam

    Demirel, Cepte Şok için ek istihdam da sağlayacaklarını belirterek, “Hem adrese teslimat hizmeti kapsamında, hem de açmayı planladığımız yeni mağazalarla birlikte 2020 yılında toplam 5 bin kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz” dedi.

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