‘Solar’ yatırımla 8.900 ton karbon emisyonunu azalttı

Türkiye’deki 6 fabrikasının hepsi ‘sıfır atık’ olarak faaliyet gösteren PepsiCo Türkiye, bu hedefe Avrupa bölgesinde en hızlı ulaşan iş birimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Şirket özellikle karbon emisyonu azaltılması yolunda, yenilebilir kaynaklara dayalı yatırımları sayesinde önemli bir mesafe kaydetmiş bulunuyor.

Biyogaz enerjisi

Yenilenebilir enerji kullanımını artırmaya devam eden PepsiCo Türkiye, elektrik tüketiminin; Suadiye fabrikasında yüzde 33; Tarsus’ta ise yüzde 45’e varan bölümünü atık yiyeceklerden oluşan biyogaz ve solar enerjiden elde ediyor.

Güneş enerjisi yatırımlarına hız veren şirket, Manisa fabrikasındaki solar enerji yatırımlarının birinci fazını tamamlamış bulunuyor. Aynı fabrikada solar enerjiye ilave olarak bu yıl açılacak biyogaz üretim tesisiyle, kullanılacak elektriğin yüzde 30’unun fabrikanın organik atıklarından elde edilmesi hedefleniyor. PepsiCo Türkiye, Suadiye, Manisa ve Tarsus fabrikalarındaki solar yatırımlarıyla yıllık ortalama 2.120 megawatt saat elektrik üretiyor. Bu sayede yaklaşık 1.425 evin elektriğine karşılık gelen 8.900 ton karbon emisyonunu azaltıyor.

İçecek fabrikalarında da solar bazlı yenilenebilir enerji yatırımlarına devam eden PepsiCo, İzmir, Adana ve Çorlu içecek fabrikalarında yıllık 2.200 megawatt saat elektrik üretecek solar yatırımını tamamlayarak devreye alacak.

PepsiCo Türkiye gelecekte elektrikli araç filolarından yenilenebilir enerji kullanımının artırılmasına kadar birçok uygulamayı hayata geçirerek, global olarak yüzde 100 yenilebilir enerji odağına daha güçlü katkı sağlamayı hedefliyor.