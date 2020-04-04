Solunum cihazı hedefi 15 Nisan'da teslimat

Varank, NTV’de yaptığı açıklamada, koronavirüs için aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Varank “Şu anda desteklediğimiz 14 projenin yaklaşık maliyeti 18 milyon lira. Araştırma bütçemizin tamamını bu işler için harcayabiliriz” diye konuştu.

Seri üretim...

Varank, araştırmacılara 9 ay - 1 sene gibi kısa sürede netice alınabilecek projelere odaklanmaları yönünde çağrıda bulunduklarını belirterek, bu süreçte ihtiyaç duyulabilecek, stajyer ve doktora öğrencilerinin de TÜBİTAK MAM’da istihdam edilerek araştırma gruplarının hizmetine sunabileceklerini kaydetti. Solunum cihazlarının üretilmesi konusunda yapılan çalışmalara da değinen Varank, şunları kaydetti:

“Bir firmanın pilot olarak uluslararası standartlarda solunum cihazı ürettiğini gördük. Bu girişimimizi Türkiye’deki Baykar, Aselsan, TUSAŞ gibi yüksek teknoloji üreten firmalarla buluşturduk. Seri üretim için hazırlıklara başlandı, Arçelik’i de içine katarak bir konsorsiyum oluşturuldu. Şimdi yüzden fazla mühendis seri üretim için çalışıyor. Hedefleri 15 Nisan’dan itibaren ilk ürünleri teslim etmeye başlamak.”

Türkiye’de günlük 25 milyon maske üretebilecek kadar kumaş imalatı olduğunu belirten Varank, vatandaşların sıkıntıya düşmemesi için en sert tedbirleri aldıklarını vurguladı.

Üretim durmayacak

Varank, kolonya ve dezenfektan üretimine yönelik alınan tedbirlere değinerek, “Siparişlerin azaldığını, tedarik zincirlerinde kırılmaları görüyoruz. İhracatta talep olsa bile gemi, konteyner bulamayan firmalar var. Temel ihtiyaç maddeleri, enerji gibi kritik sektörlerde üretimi asla durdurmayacağız. Ama bunları yaparken de işverenlerin çalışanların sağlığına dikkat etmesi gerekiyor” dedi.