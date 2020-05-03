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    HaberlerEkonomi Haberleri Solunum cihazı ihracatı için izin şartı kalktı
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    03.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Solunum cihazı ihracatı için izin şartı kalktı

    Solunum cihazları ve bunların sarf malzemeleri, ihracı ön izne bağlı mallar listesinden çıkarılırken, etil alkol, kolonya, dezenfektan ve hidrojen peroksit ihracatında kayıt ve izin uygulamasına son verildi.

    Solunum cihazı ihracatı için izin şartı kalktı

    Ticaret Bakanlığı’nın İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen ventilatör, ecmo, oksijen konsantörü, ventilatör sarfları, hasta devreleri, kanül, entübasyon tüpleri ve yoğun bakım monitörleri ihracatında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan ön izin alınması uygulamasına son verildi.

    Bakanlığın İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’i de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, etil alkol, kolonya, dezenfektan ve hidrojen peroksit, kayıt ve izin olmaksızın ihraç edilebilecek.

    Önce iç talep

    Kovid-19’un Türkiye genelinde yayılması durumunda üretim kapasitesinin iç talebi karşılamaya yetmesi amacıyla virüs tehdidine karşı hazırlıksız kalınmamasını teminen, etil alkol, kolonya, dezenfektan ve hidrojen peroksitin ihracatı kayıt altına alınmış ve kayıt için Ticaret Bakanlığının onayının alınması zorunlu kılınmıştı.

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