‘Solunum cihazımız dünya standartlarında’

Varank, cihazın üretimi için bir araya gelen ekiplerin bu sürece asla para kazanmak amaçlı bakmadıklarını belirterek, “Ben mühendislerimizin teknik çalışmalarının raporlarını her gün okudum. Her biri gecelerini gündüzlerine katarak fedakarca çalıştı. Yurt dışından ithal edilmesinde zorlanılan, hatta iki katı fiyatına alınmaya çalışılıp bize gönderilmeyen ürünlerin 2-3 gün gibi kısa bir sürede yerlileştirildiğini birebir takip ettim. Bu fedakarlıkla olabilecek bir şey” diye konuştu.

Seri üretime geçti

Varank, yoğun bakım solunum cihazı ihtiyacını fark ederek bu alanda yapılan çalışmaları araştırarak yola çıktıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Bakanlığımızın destekleriyle ortaya çıkmış girişimcilik firması Biosys’nın bu cihazları ürettiğini tespit ettik. Tüm Türkiye’de pilot olarak 12 tane üretilmiş ve kamu hastanelerine verilmişti. Bunun üzerine planlama yaptık. Hızlıca Baykar ve Aselsan ile irtibata geçtik. Burada özellikle Baykar’dan Selçuk Bayraktar’ın çok büyük desteği oldu. Bu işi sahiplendi ve cihazın seri üretimi için mühendislik çalışmalarını yaptık. Köklü sanayi kuruluşlarından Arçelik ile irtibata geçtik. Onlar da bu çalışmanın içinde olmayı kabul ettiler. Bunun hızlı ve seri üretimi için sıfırdan bir hat kuruldu ve bu hatta cihazlar üretilmeye başlandı.”

İhracata hazır

Varank, “Belki bizim bu cihaza bu süreçte hiç ihtiyacımız olmayacak. Çünkü altyapımız sağlam ama biz her hal ve şartta eğer ileride ihtiyacımız olursa diye bunları yerli ve milli olarak çok hızlı bir şekilde üretmiş olduk. Biz bu cihazları aynı zamanda insanlık için ürettik. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız uygun görürse, bu cihazın ihracatı da yapılabilir. Çünkü dünya standartlarında bir alet ürettiğimize inanıyoruz” dedi.