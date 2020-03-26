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    HaberlerEkonomi Haberleri Solunum cihazlarıyla ilgili flaş karar! İhracı için izin alma şartı getirildi...
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    26.03.2020 - 03:03 |

    Solunum cihazlarıyla ilgili flaş karar! İhracı için izin alma şartı getirildi...

    Gelen son dakika haberine göre; Solunum cihazları Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ihracı ön izne bağlanan ürünler arasına alındı.

    Solunum cihazlarıyla ilgili flaş karar! İhracı için izin alma şartı getirildi...

     

    Corona virüs salgını sırasında hastaların tedavisi sırasında gerekli olan solunum cihazları için dün vergisiz ithalat imkanı sağlamıştı.

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    Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla solunum cihazlarının ihracatı da kısıtlandı.

    Buna göre solunum cihazlarının ihracı ön izne bağlandı.

    Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.
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