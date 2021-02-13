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13.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Sömestirde 5.5 milyon kez oynandı

Türk Telekom’un ortak olduğu oyunlaştırılmış eğitim platformu Mentalup, yarıyıl tatilinde oynanma rekoru kırdığını duyurdu. Mentalup’ın zihinsel beceri oyunları, üç haftalık tatil süresince 5.5 milyon kez oynandı.

Sömestirde 5.5 milyon kez oynandı

 

Türk Telekom İş Geliştirme ve Yeni Girişimler Direktörü Muhammed Özhan, “Uzaktan eğitim sürecinde Mentalup’ın yurt içindeki ve dışındaki önemli eğitim kurumlarında kullanılmaya başlanması bizi sevindiriyor” diye konuştu.

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