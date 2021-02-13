13.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Sömestirde 5.5 milyon kez oynandı
Türk Telekom’un ortak olduğu oyunlaştırılmış eğitim platformu Mentalup, yarıyıl tatilinde oynanma rekoru kırdığını duyurdu. Mentalup’ın zihinsel beceri oyunları, üç haftalık tatil süresince 5.5 milyon kez oynandı.
Türk Telekom İş Geliştirme ve Yeni Girişimler Direktörü Muhammed Özhan, “Uzaktan eğitim sürecinde Mentalup’ın yurt içindeki ve dışındaki önemli eğitim kurumlarında kullanılmaya başlanması bizi sevindiriyor” diye konuştu.
İstanbul'da korkunç olay! Eşini kömürlükte boğarak öldürdüFatih'te yaşayan Mahmut Gürler, iddiaya göre eşi Melek Gürler'i kömürlüğe götürüp boğarak öldürdü. Cinayetin ardından iş yerine giden koca, yakınlarını arayarak eşine ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine eve giden yakınları genç kadının cansız bedenini buldu. Uzun yıllardır aileyi tanıdığını söyleyen Kadir Yavuz; "Daha önceden de uzaklaştırması vardı. Kumar oynuyordu. Tahminim eşinden para istedi. Bodruma indirmiş öldürmüş, öldürdükten sonra iş yerine tekrar gitmiş" dedi.