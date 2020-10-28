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    HaberlerEkonomi Haberleri Sompo salgını kapsama aldı
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    28.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Sompo salgını kapsama aldı

    Sompo Sigorta, Kovid-19’un yanı sıra önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek tüm salgın hastalıkları teminat kapsamına aldı.

    Sompo salgını kapsama aldı

    Oto sigortalarında olduğu gibi, tamamlayıcı sağlık branşında da sektöre yön vererek sürdürülebilir büyüme hedefi ile ilerlediklerini söyleyen Sompo Sigorta Bireysel Teknik ve Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Şenol Ortaç, tamamlayıcı sağlık sigortasında (TSS) sigortalı başına en fazla yatırım yapan şirketlerden biri olduklarını belirterek hızla büyüyen bu alanda son 9 ayda yüzde 74 büyüme kaydettiklerini ifade etti. Verilen bilgiye göre, tüm salgın hastalıkları TSS poliçe kapsamına dahil eden Sompo, geniş hastane ağına ek olarak ayrıca kamu üniversite hastanelerindeki öğretim üyeleri muayeneleri için geçerli muayene fark ücretlerini karşılıyor, poliçelerinde aile indirimi sağlıyor. Ayrıca doğumu ve seçilen plana göre hamilelik rutin muayene giderlerini de teminat altına alıyor.

    İstanbul'da PKK operasyonu: Gözaltılar varİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde terör örgütü PKK'ya yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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