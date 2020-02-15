Son 18 yılın ilk cari fazlası geldi

2019 yılını pozitif tamamlayan cari işlemler hesabı, 2017 ve 2018 yıllarında sırasıyla 47 milyar 347 milyon dolar ve 28 milyar 261 milyon dolar cari açık vermişti. Geçen yıl ise alınan önlemlerin etkisiyle cari işlemler hesabı 1 milyar 674 milyon dolar cari fazla verdi. Böylece 2001 yılından bu yana ilk defa ve en yüksek cari fazla verilmek suretiyle yıl tamamlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2019 yılı dengelenme döneminin başarısının cari denge rakamları ile ortaya çıktığını söyleyerek şunu yazdı:

Sorun olmayacak

“Böylesine zor bir yılı tüm beklentilerin aksine büyüme tarafında pozitif bir rakamla kapatırken, bu başarıyı da yaklaşık 1.7 milyar dolarlık cari fazlayla taçlandırdık. ‘Değişim başlıyor’ sloganımızla uyumlu olarak sürdürülebilir cari denge ve potansiyel büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz.

Maliyetleri düşürmeye, ihracatı, reel sektörü desteklemeye devam edecek ekonomimizin en önemli kırılganlığını sorun olmaktan çıkaracağız.”

Yıllar sonra 2019’da cari fazla verilmesinde ithalatın yıllık yüzde 9.1 daralmasının, ihracatın yüzde 2.1 artışının ve turizm gelirindeki yüzde 17 yükselişin etkili olduğunu belirten ekonomistler, 2020’de ülke ekonomisinin büyüme patikasına girmesiyle cari fazlanın gerileyerek makul cari açık konumuna geleceğini tahmin ediyor.

Ekonomist Haluk Bürümcekçi, son 12 aylık cari dengenin 2019’da 1.67 milyar dolar fazlaya gerilerken, 2001’den beri ilk ve en yüksek cari fazlaya işaret ettiğini söyledi.

Ocak ayı gümrük dış ticaret öncü verilerinin geçen yıla göre daha yüksek dış açığa ve cari fazladaki gerilemenin devam ederek açığa dönüşeceğine işaret ettiğini belirten Bürümcekçi, AA’ya yaptığı yorumda cari dengenin temel eğilimi açısından takip edilen enerji dışı cari dengenin 35.5 milyar dolar ve çekirdek cari dengenin 44.7 milyar dolar fazlaya gerilediğini dile getirdi.

Turizm geliri önemli

Bürümcekçi, geçen yıl cari dengeyi iyileştiren faktörlerin başında gelen enerji ticaretindeki gelişmelerin devam edip etmeyeceğinin kritik olduğunu belirtti. Bürümcekçi, “Altın ticaretinde ise 2019’da verilen 9.2 milyar dolar net açık 2018’in bile üzerinde oldu. Gerek yurt içi yerleşiklerin tasarruf ve ziynet olarak ilgisi ve gerekse TCMB rezervlerinde artan payı ithalatın yüksek kalmasını getirebilir. Buna karşılık, turizm gelirlerinin, turist sayısının artış eğilimini koruması ile toparlanma göstermeye devam edeceği beklenmeli” dedi.

‘2020’de artış olabilir’

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan ise Aralık 2019’da aylık cari açık rakamının 3 milyar dolarla piyasa beklentisine yakın olduğunu belirtti. Ekonominin büyümeye geçmesiyle ilerleyen aylarda görüntünün cari açık pozisyonuna dönmesinin beklenebileceğini söyleyen Erkan, “Ocakta da aylık bazda cari açık verilecek olmakla beraber, söz konusu eğilim ilerleyen dönemde de devam edecektir. Bu kapsamda dış ticaret açığında ve cari işlemler açığında 2020 yılında artış olacaktır. Aralık sanayi üretimi verileri ile de birleştirdiğimizde, görüntünün 2019 4. çeyrek için beklenen yüzde 5 civarı büyüme ile uyumlu olduğunu görüyoruz. 2020’de 16 milyar dolar cari açık beklentimizi koruyoruz” dedi.