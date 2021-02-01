Son 2 yılda TOKİ’den 88 bin aileye konut

TOKİ, piyasa koşullarında ev sahibi olması mümkün olmayan dar ve orta gelirli vatandaşları uzun vadeli düşük taksitlerle ev sahibi yapmaya devam ediyor. İdare tarafından 2019 ve 2020’de yapımı tamamlanan 88 bin 98 konut hak sahiplerine teslim edildi. AA’nın derlediği bilgiye göre, en çok konutun teslim edildiği bölge İç Anadolu oldu.

Her bölgede var

Ankara’da 1471, Kayseri’de 3583, Konya’da 3425, Niğde’de 3364, Sivas’ta 1222 konut olmak üzere İç Anadolu Bölgesi’ndeki diğer illerle birlikte 31 bin 31 konutun yapımı tamamlandı. TOKİ, Güneydoğu Anadolu’da 2019 - 2020 yıllarında inşa ettiği 21 bin 282 konutu hak sahiplerine teslim etti.

Gaziantep’te toplam 3680 konut tamamlandı. Diyarbakır’da 4837, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2310, Şırnak merkezde 3093, Cizre’de 1471 konutun yapımı tamamlandı. Ayrıca Mardin Nusaybin’de 4657, Şanlıurfa’da 982 konut inşa edildi.

TOKİ, Ege Bölgesi’nde 2019 - 2020’de 9 bin 906 konutu tamamladı. Afyonkarahisar’da 1755, Denizli’de 3275, Manisa’da 1957, Muğla’da 1106 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Karadeniz Bölgesi’nde 9 bin 201 konut tamamlanarak hak sahiplerine verildi. Samsun’da 1734, Tokat’ta 1403, Zonguldak’ta 1683 konut tamamlandı. TOKİ, Doğu Anadolu Bölgesi’nde son iki yılda 6222 konutu tamamlayarak hak sahiplerine teslim etti. Erzurum’da 2229, Elazığ’da 1744, Malatya’da ise 1109 konut tamamlandı. TOKİ, Marmara Bölgesi’nde son iki yılda 5186 konutun teslimini yaptı. İstanbul’da 744, Kırklareli’de 799 ve Kocaeli’nde konut tamamlandı. Akdeniz Bölgesi’nde ise Adana’da 2593, Hatay’da 1992 olmak üzere toplmada 5 bin 270 konut hak sahibi vatandaşlara teslim edildi.