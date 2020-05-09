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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
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    09.05.2020 - 11:54 |

    Son dakika: 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 7’si kanser, 4’ü MS tedavisinde kullanılmak üzere 11 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

    Son dakika: 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

    Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) internet sitesinde Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) ilişkin yeni düzenlemelerin yayımlandığını belirten Bakan Selçuk, “SUT’da yaptığımız düzenlemeyle; 4 meme kanseri, 2 hematolojik kanser, 4 Multipl Skleroz (MS) ve 1 lösemi tedavisinde kullanılmak üzere 11 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Böylelikle geri ödemesi yapılan ilaç sayımız 8.603’e ulaştı.” dedi.

    “Yurtdışı ilaç fiyat listesi”ndeki ilaç sayısı 373’e ulaşmış oldu

    SUT’da yapılan yeni düzenlemeyle birlikte; hali hazırda 370 ilacın bulunduğu “Yurtdışı İlaç Fiyat Listesi”ne ikisi kanser olmak üzere 3 yeni ilaç daha eklenerek hastaların erişimine sunuldu. Böylelikle ödeme listesindeki ilaç sayısı 373’e ulaşmış oldu.

    Yapılan açıklamada, COVİD-19 ile mücadele kapsamında DSÖ’nün önerilerinin de dikkate alınarak gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi.

    Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Koronavirüsle mücadele kapsamında, paydaşlarımızla birçok alanda tedbirler alıyoruz. Sigortalılarımıza ve sağlık hizmeti sunucularımıza destek veren düzenlemeler yaparak hayata geçirmeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

    Bu kapsamda, sağlık hizmeti sunucularının verdiği sağlık hizmetleriyle birlikte faturalandırılabilecek olan COVİD 19 tanı testleri ek tebliğde tanımlandı. Antijen testi, antikor testi, PCR testi ve izolasyon testine ait yeni işlem kodları belirlendi.

    Ayrıca, immün plazma tedavisinde yer alan “viral inaktivasyon işlemi” adı ile yeni işlem kodu da tanımlandı. Böylece tedavide plazma içeriğindeki enfeksiyonlar yok edilerek tedavinin başarısına katkı sağlandı.

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