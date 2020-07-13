Çeyrek altın ne kadar? 13 Temmuz altın fiyatları! İşte gram, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları...

Geçen hafta altında yaşanan yükseliş sonrasında gram altın 400 TL barajına ulaştı. Bugün temmuz ayının yeni haftasına merhaba denilmesiyle birlikte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeler hem yatırımcılar hem de hediye alacakların gündeminde bulunuyor. İşte 13 Temmuz canlı altın fiyatları...

13 TEMMUZ 2020 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 398,28 TL alış 398,34 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 647,60 TL alış 656,60 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.295,10 TL alış 1.311,30 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın fiyatları 2.666,20 TL alış 2.680,80 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

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