MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: 16 bin sağlık personeli alınacak
ABONE OL
25.12.2020 - 08:56 | | Reuters

Son dakika: 16 bin sağlık personeli alınacak

Son dakika haberlere göre, Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 2021 yılında 16 bin sağlık personeli istihdam edilecek. İstihdam edilecek dallar diş tabibi, diyetisyen, ebe, hemşire, psikolog, sağlık memuru ve teknikeri, tabip ve uzman tabiplerden oluşuyor.

Son dakika: 16 bin sağlık personeli alınacak

Cumhurbaşkanı kararı uyarınca eleman temininde güçlük çekilen yerler ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin verimli yürütülebilmesi amacıyla 2021 yılında 16,000 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, yeni yılda istihdam edilmesi öngörülen sözleşmeli sağlık personeli; diş tabibi, diyetisyen, ebe, hemşire, psikolog, sağlık memuru ve teknikeri, tabip ve uzman tabiplerden oluyor.

Suriyeli kadınların saç koparan sokak kavgası kameradaMuş'ta, kendisi gibi Suriye uyruklu biri kadın 3 genç kızın saldırısına uğrayan genç bir kadın, öldüresiye dövülerek saçları kopartıldı. Vatandaşların güçlükle ayırdığı kavga anı, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika yüz yüze eğitim kararı! Sınavlar ertelendi

Son dakika yüz yüze eğitim kararı! Sınavlar ertelendi

6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

Kadıköy'de polis alarma geçirdi: Trafik felç oldu

Kadıköy'de polis alarma geçirdi: Trafik felç oldu

Sıradaki Haber