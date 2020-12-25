25.12.2020 - 08:56 | | Reuters
Son dakika: 16 bin sağlık personeli alınacak
Son dakika haberlere göre, Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 2021 yılında 16 bin sağlık personeli istihdam edilecek. İstihdam edilecek dallar diş tabibi, diyetisyen, ebe, hemşire, psikolog, sağlık memuru ve teknikeri, tabip ve uzman tabiplerden oluşuyor.
Cumhurbaşkanı kararı uyarınca eleman temininde güçlük çekilen yerler ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin verimli yürütülebilmesi amacıyla 2021 yılında 16,000 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, yeni yılda istihdam edilmesi öngörülen sözleşmeli sağlık personeli; diş tabibi, diyetisyen, ebe, hemşire, psikolog, sağlık memuru ve teknikeri, tabip ve uzman tabiplerden oluyor.
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