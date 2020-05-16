Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü’nün son bloğu yerleştiriliyor

Yapımı tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak köprünün son blok yerleştirme törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende konuştu:

Bu projenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu işlemle 4 kulenin de bütün blokları tamamlanıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Ülkemizin bu hayalini de gerçekleştirmek çok şükür bize nasip oldu.

Dünyanın en uzunu ünvanına layık olan bu köprü boğazı süsleyecektir.

2023 metrelik orta açıklığı 2023 hedeflerimizin de bir ifadesidir. Rastgele konulmuş bir hedef değildir.

Feribotla 1.5 saat süren boğaz yolculuğu köprü ile 6 dakikada tamamlanacak.

Bu sayede elde edilecek vakit ve yakıt tasarrufu da ülkemizin kazanç hanesine yazılacaktır.

Gece gündüz yürüttüğümüz çalışmalarla 18 bin kilometreyi aşkın bölünmüş yol inşa ederek toplam bölünmüş yol uzunluğunu 27 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Havayolu ulaşımını herkesin erişeceği seviyeye getirdik.

Güçlü ulaşım altyapımız bizi ileri taşıyacak. Ülkemizi getirdiğimiz yerin önemini çok daha iyi görüyoruz.

Yurdun dört köşesine binlerce hastane inşa ettik, cihazlarla donattık. Sağlık çalışanı sayımızı 1 milyonun üzerine çıkardık. GSS ile tüm vatandaşlarımızı sağlık güvencesine kavuşturduk.

Biz bunları yaparken CHP'nin başını çektiği bir kesim, hep işlerimizi engellemenin, yalan ve iftira ile önümüzü kesmenin gayreti içindeydi. Şehir hastaneleri projelerimize demediklerini bırakmadılar.

Ülkemizi şehir hastaneleri ile doldurmayı sürdürüyoruz. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ikinci kısmını Japonya Başbakanı ile açarak birlikte hizmete sunacağız.

Maalesef bu zihniyet salgın sürecinde ortaya çıkabilecek acil ihtiyaçları karşılamak ve daha sonra da kaliteli sağlık hizmeti vermek için başlattığımız hastane inşaatlarına dahil tahammül edemiyor.

İçişleri Bakanlığımızın sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenen vatandaşlarımıza hizmet için oluşturduğu Vefa Hizmet Destek Grupları'na yapılan saldırılar da aynı alçak zihniyetin ürünüdür. Van'da hain saldırıyı gerçekleştirenler bedelini ödeyecekler.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun törende yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

Bugün 318 metreyle tarihi bir başarıya imza atıyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü tarihimize bir saygı duruşudur.

Biz 1915 Çanakkale Savaşı'nda Çanakkale geçilmez dedik. O gün savaşta şehit olanlara bir vefa borcudur bu proje.

1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandığında 2 yakadaki merkezler 6 dakikaya inecektir.

1915 Çanakkale Köprüsü bölgemizdeki ticaret yollarını birbirine bağlayarak ekonomiye katkı sağlayacaktır.

Proje bitince 567 milyon lira yakıt ve yol tasarrufu sağlayacak.

Ülke genelinde 1000'in üzerinde şantiyelerde olduğu gibi önce sağlık, önce iş güvenliği ilkelerine göre hareket ediyoruz.

Şantiyelerde çalışmalar aralıksız devam ediyor.