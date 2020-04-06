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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... 200 bin kişinin borcu ertelendi
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    06.04.2020 - 12:39 | | AA

    Son dakika... 200 bin kişinin borcu ertelendi

    VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih yaptığı son dakika açıklamasında, "Şu ana kadar hem bireysel hem ticari 65 bin müşterimizin 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledik. KOBİ, ticari ve kurumsal ölçekte 19 bin müşterimizin 14,5 milyar lira tutarındaki kredisini öteledik" dedi. Üstünsalih, "200 bin bireysel müşterimizin 11 milyar liralık kredi, kredi kartı taksitlerini erteledik." ifadelerini kullandı.

    Son dakika... 200 bin kişinin borcu ertelendi

    Ayrıntılar birazdan...

    New York'ta sağlık çalışanlarına itfaiye ekibinden jestCoronavirüs salgının en en çok hissedildiği ABD'nin New York kentinde itfaiye ekipleri Manhattan'daki hastanelere giderek sağlık çalışanlarına moral verdi. Sağlık çalışanları New York İtfaiyesi'nin alkışları eşliğinde hastanelere girdi.
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