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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... ABD borsalarında işlemler durduruldu
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    09.03.2020 - 17:07 |

    Son dakika... ABD borsalarında işlemler durduruldu

    ABD hisseleri açılışta yüzde 6 düştü. DOX 30 endeksi açılışta yüzde 7 kayıp yaşarken Nasdaq yüzde 7,1 seviyesinde düştü. Bu gelişmeler üzerine ABD borsalarında işlemler durduruldu. Düşüş %20'yi bulursa piyasaların tamamen kapatılacağı belirtiliyor.

    Son dakika... ABD borsalarında işlemler durduruldu

    ABD borsaları da petrol fiyatlarındaki çöküşle gelen küresel satış dalgasına katıldı, sert düşüş sonrası işlemler durduruldu. Ham petrol fiyatlarında % 31'e varan sert düşüş ABD Borsalarını da vurdu. Dow Jones Endeksi açılışta %7'den fazla düşerken S&P 500 Endeksi açılışta % 7 düşüşle 2,764.21 puan oldu, endeks böylece 19 Şubat'taki rekorundan beri % 20'ye yakın düştü. Nasdaq Endeksi ise de açılışta % 6.7 civarında geriledi.

    2008'DEN BERİ İLK KEZ DEVRE KESİCİ UYGULANDI

    Borsalardaki sert düşüş sonrası işlemler 15 dakikalığına askıya alındı. S&P 500 Endeksi'ndeki %7'lik düşüş sonrası Aralık 2008'den beri ilk kez devre kesici uygulandı. Düşüş %20'yi bulursa piyasaların tamamen kapatılacağı belirtiliyor.

    OPEC'in petrol kısıntısı konusunda anlaşma sağlayamaması bugün dünya borsalarını vurdu. Avrupa ve Asya borsalarında da sert satışlar görüldü.

    İtalya'da son 24 saatte 133 kişi hayatını kaybettiİtalya'da korona virüsü nedeniyle son 24 saatte 133 kişi daha hayatını kaybetti. Lombardiya ve 14 kent için başlatılan karantina süreci devam ediyor.
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