Son dakika... ABD borsalarında işlemler durduruldu

ABD borsaları da petrol fiyatlarındaki çöküşle gelen küresel satış dalgasına katıldı, sert düşüş sonrası işlemler durduruldu. Ham petrol fiyatlarında % 31'e varan sert düşüş ABD Borsalarını da vurdu. Dow Jones Endeksi açılışta %7'den fazla düşerken S&P 500 Endeksi açılışta % 7 düşüşle 2,764.21 puan oldu, endeks böylece 19 Şubat'taki rekorundan beri % 20'ye yakın düştü. Nasdaq Endeksi ise de açılışta % 6.7 civarında geriledi.

2008'DEN BERİ İLK KEZ DEVRE KESİCİ UYGULANDI

Borsalardaki sert düşüş sonrası işlemler 15 dakikalığına askıya alındı. S&P 500 Endeksi'ndeki %7'lik düşüş sonrası Aralık 2008'den beri ilk kez devre kesici uygulandı. Düşüş %20'yi bulursa piyasaların tamamen kapatılacağı belirtiliyor.

OPEC'in petrol kısıntısı konusunda anlaşma sağlayamaması bugün dünya borsalarını vurdu. Avrupa ve Asya borsalarında da sert satışlar görüldü.