Son dakika | ABD'de koronavirüs için 7,8 milyar dolarlık dev bütçe! Dikkat çeken şart...

Senato Tahsisat Komitesi Başkanı Senatör Richard Shelby ve Temsilciler Meclisi Tahsisat Komitesi Başkanı Nita Lowey, koronavirüs salgınına karşı tedavi geliştirilmesi ve ekstra sağlık hizmetleri için 7,8 milyar dolarlık ek bütçe ayrılması konusunda anlaşmaya vardı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Shelby, salgın ile mücadelenin önemine vurgu yaparak Beyaz Saray ve Kongre üyelerine siyasi bir amaç gözetmeksizin salgına karşı gerekli özveriyi göstermeleri çağrısında bulundu.

Shelby, "Bu konu siyasetin üstünde olmalıdır. Bu, Amerikan halkını potansiyel bir salgından korumak için işimizi yapmakla ilgilidir. Uzmanların bu krizle mücadele etmek için ihtiyaç duydukları kaynağı sağlayan agresif ve kapsamlı bir cevap oluşturmak için birlikte çalıştık." ifadesini kullandı.

Söz konusu bütçe tasarısının çarşamba günü genel kurulda oylamaya sunulacağını belirten Shelby, Başkan Donald Trump'ın vakit kaybetmeden kendisine sunulan tasarıyı imzalaması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, Beyaz Saray'ın salgınla mücadele için istediği 2,5 milyar dolardan üç kat daha fazla bütçe ayrılması ve Trump'ın söz konusu bütçeyi farklı alanlarda harcama endişesi sebebiyle tasarıya sadece Kovid-19 ve benzer salgınlar için harcanmasına ilişkin şart eklenmesi dikkati çekti.

"Virüs yüzünden haftalardır yüzüme dokunamıyorum"

Öte yandan Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, Beyaz Saray’da Amerikan Havayolları şirketi yöneticileri ile bir araya geldi.

Kovid-19’un hava yollarına etkisinin konuşulduğu toplantıda, Pence de virüsün son durumu hakkında katılımcıları bilgilendirdi ve büyük bir endişeye gerek olmadığını vurguladı.

Trump, burada yaptığı konuşmada, özellikle İtalya gibi virüs ölümlerinin çok olduğu bölgelere yapılan seyahatlerde dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Ancak dünyanın büyük bir bölümüne uçuş yapmak şu anda güvenli." mesajını verdi.

Başkan Trump, "Virüs nedeniyle haftalardır yüzüme dokunmuyorum. Bunu yapmayı gerçekten çok özledim." ifadesini kullandı.

Açıklamaları sosyal medyada gündem olan Trump'un elini yüzüne koyarak konuşulanları dinlediği fotoğrafları paylaşıldı.