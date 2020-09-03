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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı!
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    03.09.2020 - 10:15 |

    Son dakika... Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı!

    Ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Her ayın başında açıklanan enflasyon oranları ile birlikte TEFE ve TÜFE oranları da açıklanıyor. Merakla beklenen Ağustos ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı.

    Son dakika... Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı!

    Enflasyonda 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,27 artış gerçekleşti.

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